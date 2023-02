15.02.2023 Silny Sojusz Północnoatlantycki to gwarancja bezpieczeństwa wolnego świata

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 14–15 lutego br. wicepremier Mariusz Błaszczak uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Podczas drugiego dnia spotkań ministrów obrony w Brukseli szef MON uczestniczył w sesji Rady Północnoatlantyckiej nt. odstraszania i obrony. Spotkanie ministerialne w formacie NATO stanowiło okazję do omówienia wpływu trwającej agresji Rosji na Ukrainę na bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego.

Ministrowie podsumowali także dotychczasowe działania wzmacniające odstraszanie i obronę na wschodniej flance NATO, w tym podnoszenie gotowości sił sojuszniczych. Przedmiotem rozmów była także rozbudowa zdolności obronnych oraz potencjału przemysłu obronnego państw NATO.

W sesji nt. misji i operacji NATO, z udziałem Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa poruszono kwestie dotyczące bieżących wyzwań w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.

Podczas pobytu w Brukseli wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał list intencyjny dotyczący wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami NATO w obszarze składowania środków bojowych (Multinational Ammunition Warehousing Initiative – MAWI) oraz sojuszniczych zdolności rozpoznania (Alliance Persistance Surveillance from Space – APSS).

„Uczestniczyłem w podpisaniu kilku inicjatyw NATO. Szczególnie ważne z puntu widzenia Polski są dwie inicjatywy. Pierwsza związana jest z budową wspólnych magazynów uzbrojenia. Jesteśmy zainteresowani budową takich magazynów. Takie inicjatywy podejmowaliśmy już wcześniej, a teraz rozszerzamy ich zakres. Również ze Stanami Zjednoczonymi. Takie magazyny uzbrojenia wybudujemy w Polsce. Druga inicjatywa dotyczy wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego. To też jest ważne w sytuacji, w jakiej znalazła się w Europa”

– poinformował szef MON.

Po zakończeniu posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej wiceprezes Rady Ministrów wziął udział w spotkaniu wielostronnym koalicji państw, które posiadają i są zainteresowane przekazaniem czołgów Leopard dla sił zbrojnych Ukrainy.

„Odbył się lunch roboczy, na który zaprosiłem sojuszników z moim niemieckim i ukraińskim kolegą. Rozmawialiśmy na temat koalicji donatorów czołgów Leopard 2. Chcę państwu powiedzieć, że skompletowaliśmy batalion czołgów Leopard 2A4. To było zadanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska dołączyła Norwegia w liczbie 8 czołgów, Kanada – 4 czołgów oraz Hiszpania od 4 do 8 czołgów. Również Finlandia będzie uczestniczyła w tym projekcie jako wsparcie dla batalionu pancernego. Obecnie trwa szkolenie w Polsce, a nasi instruktorzy szkolą załogi ukraińskie. Również instruktorzy kanadyjscy i norwescy także w Polsce biorą udział w tym szkoleniu załóg”

– zaznaczył wicepremier po spotkaniu donatorów czołgów Leopard.>>> GALERIA – Spotkanie ministrów obrony państw NATO

***Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców, jak i dostaw sprzętu wojskowego – którego wartość szacowana jest na ponad 2,2 mld EURO, uczestniczy także w szkoleniu żołnierzy ukraińskich w Polsce.

OSI MIL