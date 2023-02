14.02.2023 Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 luego hacer 2 maja

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Już jutro rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną.

W usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową.

Przedsiębiorcy będą mogli wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej:

w 2019 r. OK. 7 millones z ok. 16 millones elektronicznych deklaracji PIT

w 2020 r. OK. 9 millones z ok. 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2021 r. OK. 10 millones z ok. 19,6 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2022 r. OK. 11,8 millones z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe:

PIT-37 y PIT-38 (najczęściej wypełniane),

PIT-28 o PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,

nowością będzie PIT-DZ – informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu skłwichódoczk czŅrwokowskiz nawozkowski;

informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

e-US jest chętnie wykorzystywany przez klientów, a jego popularność stale rośnie. W 2022 r. logowano się do niego ponad 29,6 mln razy, a od początku funkcjonowania serwisu, czyli desde 1 luego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odnotowaliśmy ponad 81 mln logowań.

Serwis posiada angielską i ukraińską wersję językową.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

PESEL (albo NIP i date urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r.

kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Hacer 2 maja 2023 r. (30 kwietnia a niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Ulgi w PIT i 1,5% podatku dla OPP

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizy0ny2ch. w 2023 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

e-Deklaracje i rozliczenie w formie papierowej

Formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L będą dostępne w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl.

Natomiast z uwagi na dużą popularność Twojego e-PITa zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze. Odchodzimy od ich wypełnienia w systemie e-Deklaracje.

Deklarację PIT będzie można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.

Dodatkowo oferujemy usługę, która pozwala na umówienie się na wizytę w urzędzie skarbowym. Można a zrobić en línea lub telefonicznie. Rezerwacja wizyty umożliwia szybkie załatwienie sprawy z jaką podatnik przychodzi do urzędu.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu termin płatności, wyśle ​​podatnikowi podłciepła do kwozaciepła o kwozacie.

Hipotetyczny podatek należny

W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca ub. R. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem.

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie, po złożeniu przez podatnika zeznania. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferenceje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu, to urząd skarbowy wyśle ​​do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle ​​pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji). Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę wynikającą z obliczenia hipotetycznego podatku należnego. Nadpłata będzie zwracana w terminie do 45 dni w przypadku zeznań PIT złożonych w formie elektronicznej lub w terminie do 3 miesięcy w przypadku zeznań papierowych.

Jeżeli podatnik ma zaległości czy niedopłaty zostanie ona zaliczona na ich poczet.

Podatnicy sami będą też mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl.

OSI MIL