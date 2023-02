14.02.2023 Polska liderem koalicji państw wspierających Ukrainę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 14–15 lutego br. wicepremier Mariusz Błaszczak uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbywa się w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

We wtorek szef MON wziął udział w posiedzeniu Ukraine Defence Contact Group pod przewodnictwem Lloyda Austina, Sekretarza Obrony USA z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw. Konferencja donatorów poddała ocenie bieżącą sytuację wojskową na Ukrainie. Omówiono również skalę wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz dalsze plany długoterminowe w tym zakresie, m.in. rozwój szkoleń i odbudowę Ukrainy.

„Koalicja okazała się żywa. Tak jak mówiono wcześniej, że nie można przekazać Patriotów na Ukrainę, to presja, nasza presja doprowadziła do tego, że Partioty zostaną przekazane. Tak jak wcześniej mówiono, że Leopardy nie mogą trafić na Ukrainę, tak możemy powiedzieć, że te czołgi trafią na Ukrainę w marcu. W Polsce żołnierze ukraińscy przechodzą już szkolenie, będą gotowi do tego, żeby operować tymi czołgami już w połowie marca. Później pozostanie tylko zgranie tych oddziałów, no i takie wsparcie zostanie udzielone. Rozmawialiśmy także na temat innych form wsparcia. Wiemy, że dużym wyzwaniem są części zamienne. Dużym wyzwaniem jest także amunicja”

– mówił po zakończeniu obrad Grupy Kontaktowej wicepremier Błaszczak.

Formuła spotkania została zainicjowana przez USA w kwietniu 2022 w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, w reakcji na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jest kontynuowana w formie regularnych spotkań.

Sojusznicy odbyli także nieformalne spotkanie z ministrem obrony Ukrainy, Ołeksijem Reznikowem, który przedstawił informację na temat sytuacji bezpieczeństwa w swoim kraju. Była to również kolejna okazja do zademonstrowania solidarności NATO z narodem ukraińskim oraz wspólnego omówienia dalszego wsparcia dla tego państwa.

„To wszystko prowadzi do tego, że Europa, że zachód odbudowuje swoje zdolności obronne, które były umniejszane przez lata. Lekceważono zagrożenie rosyjskie. Były państwa, które wręcz współpracowały z Rosją, z Putinem dając mu podstawy do tego, żeby mógł zbudować swoją siłę militarną. Moje środowisko, środowisko Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie przed tym przestrzegało, przestrzegało przed odbudową imperium rosyjskiego. Mówił o tym wielokrotnie śp. prezydent Lech Kaczyński. Chcę zapewnić państwa, że będziemy konsekwentnie wspierać Ukrainę, ale też wzmacniać polskie siły zbrojne”

– podkreślił na konferencji wicepremier M. Błaszczak.

Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców, jak i dostaw sprzętu wojskowego – którego wartość szacowana jest na ponad 2,2 mld EURO, uczestniczy także w szkoleniu żołnierzy ukraińskich w Polsce.

Wicepremier pytany o rosyjskie samoloty, które zbliżyły się w ostatnim czasie do granic Polski podkreślił, że NATO zapewnia bezpieczeństwo nad przestrzenią powietrzną państw sojuszniczych.

„Trzeba pamiętać o tym, że 8 samolotów F-35 holenderskich, które stacjonują w Malborku stanowią wzmocnienie Air Policing nad państwami Bałtyckimi. My też wzmacniamy taką misję użyczając naszą bazę w Malborku. Dyżurujemy także w przestrzeni powietrznej państw Bałtyckich. Nasze F-16 takiej misji się podejmują. Takie zachowanie ze strony rosyjskich pilotów nie jest czymś nadzwyczajnym. Takich przypadków było bardzo wiele już wcześniej. Ważna jest reakcja i pokazywanie tego, że system odstraszania NATO działa”

– powiedział.

Podczas pierwszego dnia wizyty w Brukseli szef MON odbył także szereg spotkań bilateralnych ze swoimi odpowiednikami z innych państw. Wicepremier Błaszczak spotkał się z Pålem Jonsonem, ministrem obrony Szwecji oraz Arvydasem Anušauskasem, ministrem obrony narodowej Litwy oraz Guido Crosetto, ministrem obrony Włoch.>>> GALERIA – Szef MON w Kwaterze Głównej w Brukseli ***Jutro wicepremier M. Błaszczak weźmie udział w sesji Rady Północnoatlantyckiej NATO, podczas której będzie omawiany m.in. wpływ trwającej agresji Rosji na Ukrainę na bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego.

OSI MIL