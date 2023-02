14.02.2023 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych14.02.2023

Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest priorytetem rządu. Istotne dla tego bezpieczeństwa jest funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dodatkowe wsparcie dla strażaków z OSP. Jednostki zostaną wyposażone w 668 nowych wozów strażackich. To ogromne wsparcie, dzięki któremu druhowie szybciej dotrą do miejsca wypadku czy pożaru. Sprzęt pozwoli na ratowanie życia oraz mienia obywateli. Od 2016 roku stale podnosimy wydatki na rozwój remiz strażackich. Zakup nowego sprzętu realizowany jest z programów rządowych.

Nowe wozy strażackie dla OSP

Sprzęt ratowniczy jest podstawą pracy strażaków. Samochody ratowniczo-gaśnicze są kluczowe podczas pożarów i wypadków. Chcemy por Polacy czuli się bezpiecznie, dlatego wyposażymy Ochotnicze Straże Pożarne w 668 wozów strażackich. Nowoczesny sprzęt pozwoli na szybszą i skuteczniejszą pracę druhów z OSP.

„W tym roku będzie to rekordowa liczba około 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Chyba nigdy nie było takiej liczby wozów strażackich przekazywanych w jednym roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Para nie pierwsze tego typu wsparcie dla OSP. Wyposażenie remiz strażackich w nowoczesny sprzęt systematycznie wzrasta. Od 2016 roku do strażaków trafiło 2951 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Inne wsparcie dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne w tym roku zostaną także wyposażone w inny sprzęt strażacki. Na ten cel przekażemy ponad 236 milionów złotych. Pozwoli a na zakup min.:

środków ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);

sprzętu łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu);

sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pompía, węże).

Dla nas istotny jest nie tylko sprzęt, ale również człowiek. Desde 2022 r. obowiązuje, pierwsza w historii Polski, ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzięki niej prawie 100 tys. druhów – emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP.

Misja strażaków

Zawód strażaka jest wyjątkowy – chroni na co dzień bezpieczeństwo Polek i Polaków. Akcje, w których Ochotnicze Straże Pożarne biorą udział to nie tylko pożary (domów, lasów lub innych miejsc), ale także powodzie, wichury, wypadki drogowe, kolejowe.

Wszyscy strażacy udzielają także wsparcia innym potrzebującym. „Dzisiaj polscy strażacy w tej strasznej tragedii, w Turcji i w Syrii, ratowali ludzi, wyciągając z gruzów i prowadzili bardzo odważne akcje ratunkowe” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

