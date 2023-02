13.02.2023 Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowywali swoje dochody tzw. podatkiem liniowym lub opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą po zakończeniu roku wybrać skalę podatkową.

Służy do tego PIT-36 albo PIT-36S.

Podatniku, pamiętaj: jeżeli złożysz najpierw PIT-28 (PIT-28S) lub PIT-36L (PIT-36LS), to nie będziesz mógł już wybrać skali podatkowej.

Niskie Podatki umożliwiły podatnikom, opodatkowanym w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej. Podatnicy , którzy wybiorą to rozwiązanie będą mogli rozliczyć się z zastosowaniem 12-proc. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej za cały ubiegły rok.

Jeżeli podatnik złoży najpierw PIT-28 (PIT-28S) lub PIT-36L (PIT-36LS), to dla wykazanych w nich dochodów (przychodów) nie będzie mógł już wybrać skali podatkowej w PIT-36 (PIT-36S), nawet jeśli złoży PIT-36 (PIT-36S) con terminal.

Wybór skali podatkowej dla dochodów z 2022 r. z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym:

W PIT-36 (PIT-36S) podatnicy wykazują dochody, które w 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. Wyboru skali podatkowej mogą dokonać wyłącznie podatnicy, którzy korzystali z opodatkowania podatkiem liniowym przed 1 lipca 2022 r. Zaliczki za poszczególne miesiące albo kwartały, które podatnicy powinni obliczać i wpłacać według stawki 19%, wykazują w PIT-36 (PIT-36S) jako zaliczki należne bez konieczności przeliczania ich według skali podatkowej.

Wybór skali podatkowej dla przychodów z 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

W PIT-36 (PIT-36S) podatnicy wykazują przychody, które w 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyboru skali podatkowej mogą dokonać wyłącznie podatnicy, którzy korzystali z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przed 1 lipca 2022 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały, który podatnicy powinni obliczać i wpłacać, wykazują w PIT-36 (PIT-36S) jako zaliczki należne bez konieczności przeliczania ich wedłkowej skali. Przed złożeniem zeznania podatnicy zakładają podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie obliczają dochód z działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących podatników prowadzących prchozdówędów.

Wybór skali podatkowej dla przychodów z 2022 r. ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

W PIT-36 podatnicy wykazują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, które w 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyboru skali podatkowej mogą dokonać wyłącznie podatnicy, którzy korzystali z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przed 1 lipca 2022 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały, który podatnicy wpłacali, wykazują w PIT-36 jako dokonane wpłaty na poczet podatku dochodowego.

Wybór skali podatkowej dla przychodów z 2022 r. z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

W PIT-36 podatnicy wykazują przychody z najmu prywatnego, które w 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały, który podatnicy wpłacali, wykazują w PIT-36 jako dokonane wpłaty na poczet podatku dochodowego.

