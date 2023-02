13.02.2023 Polscy żołnierze szkolą ukraińskie załogi czołgów Leopardo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek 13 lutego 2022 r. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, prezydent Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej spotkali się z instruktorami prowadzącymi szkolenie żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy na czołgach Leopard.

„Umówiłem się ze swoim niemieckim odpowiednikiem ministrem Pistoriusem, że strona polska będzie skoncentrowana na budowie koalicji państw, które posiadają czołgi Leopard 2A4. Niemcy będą budowały koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard 2A6. Mogę powiedzieć wprost, że taka koalicja powstaje, między innymi Kanada już przekazała do Polski czołgi, na których ćwiczą żołnierze ukraińscy, wraz z instruktorami kanadyjskimi. Czekamy na czołgi norweskie wraz z instruktorami, zaawansowane są także rozmowy ze stroną hiszpańską

– mówił wicepremier.

Szef MON zaznaczył, że wsparcie Ukrainy musi być oparte na szerokiej koalicji. Jutro w Brukseli wicepremier M. Błaszczak weźmie udział w kolejnym posiedzeniu grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ucrania, która zrzesza ponad 50 krajów, w tym sojuszników z NATO.

„Jutro w Brukseli odbędzie się posiedzenie Ucrania Defense Contact Group, un zatem grupy o szerszym formacie niż państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, która koordynuje wsparcie dla Ukrainy. Będziemy rozmawiać na temat wyposażenia sił zbrojnych Ukrainy w czołgi Leopard. Obecnie największym wyzwaniem dla nas są części zamienne dla tych czołgów. Para bromear zadanie, które stawiamy przemysłowi niemieckiemu. Właśnie na ten temat, też w szerszym formacie będę jutro rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem”

– zaznaczył wicepremier.

Mówiąc o konsekwentnym wspieraniu Ukrainy szef MON zaznaczył, że równocześnie modernizowane jest Wojsko Polskie. Wzrasta także liczba żołnierzy.

„Naszym zadaniem jest wspieranie Ukraińców. Oprócz tego, że wspieramy Ukraińców, dbamy o rozwój Wojska Polskiego. W ubiegłym roku do Wojska Polskiego wstąpiło najwięcej ochotników, 13 742 żołnierzy. W tym roku pierwsze Abramsy trafią do Wojska Polskiego. Uzupełnią w ten sposób luki, które powstały w wyniku donacji. (…) W ubiegłym roku odebraliśmy pierwszą dostawę koreańskich czołgów K-2 i armatohaubic K-9. Wojsko Polskie się rozwija także w formacie NATO i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Na zaproszenie pana prezydenta w przyszłym tygodniu wizytę w Polsce złoży prezydent Joe Biden, a więc też jest to wyraz naszej skuteczności, w zabieganiu o wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce, ale także nachonie całej wance NATO”

– mówił w Świętoszowie szef MON.

„Spotkaliśmy się z przybyłymi tutaj na szkolenie żołnierzami ukraińskimi w ramach komponentu pomocy militarnej, którego śmiało można powiedzieć głównym inspiratorem i organizatorem jesteśmy my. Na prośbę strony ukraińskiej zdecydowaliśmy się ofiarować na rzecz Ukrainy kompanię naszych czołgów Leopard 2A4 po to, żeby Ukraina mogła przeciwstawić nawale rosyjskiej nowoczesne czołgi konstrukcji zachodniej. Wezwaliśmy naszych sojuszników, poprosiliśmy o to, aby również przeznaczyli czołgi Leopard dla Ukrainy. W ramach tego komponentu pomocy chcemy, żeby zgromadziła się cała brygada pancerna. Mamy pozytywną odpowiedź ze strony sojuszników”

– zaznaczył prezydent A. Duda.

Szkolenie realizowane w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej obejmuje m.in. szkolenie załóg czołgów Leopard. Koordynację Misji powierzono dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Szkolenie ukraińskich czołgistów w Polsce wspierają również w roli instruktorów sojusznicy z Kanady.

***10. Brygada Kawalerii Pancernej wchodzi w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Ośrodek Szkolenia LEOPARD powstał w 2007 roku. Jest specjalistycznym obiektem, wyposażonym w nowoczesną bazę symulacji współczesnego pola walki, który prowadzi szkolenie w oparciu o bazę symulatorów i pozostały sprzęt będący na jego wyposażeniu.

OSI MIL