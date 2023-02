13.02.2023 Aktualizacja prognozy KE dla Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

KE spodziewa się dynamicznego spadku inflacji od II kw. hermano przy utrzymaniu średniorocznej inflacji na podwyższonym poziomie oraz spadku do 4,4% w 2024 r.

Zdaniem KE Polska w 2023 r. uniknie recesji ze wzrostem PKB na poziomie 0,4% , a w 2024 r. nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu PKB do 2,5 %.

Skumulowany wzrost PKB w Polsce w latach 2023-24 będzie wyższy niż wzrost gospodarczy w całej UE – wyniesie 2,9%, w porównaniu do 2,4% w UE.

Prognoza KE (Pronóstico de invierno)

PKB ma się zwiększyć o 0,4% wobec 4,9% zanotowanych w 2022 r. Podwyższona inflacja oraz relatywnie niska ocena perspektyw gospodarczych konsumentów i przedsiębiorców będą miały negatywny wpływ na dynamikę aktywności w kolejnych kwartałach.

Spadek realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w połączeniu z niską stopą oszczędności będzie wpływał na dynamikę konsumpcji prywatnej, która nieznacznie obniży się w br.

Z kolei inwestycje prywatne pozostaną pod wpływem wyższych stóp procentowych i zwiększonej niepewności. Wysoki napływ inwestycji bezpośrednich oraz oczekiwany wzrost inwestycji publicznych powinien jednak sprzyjać utrzymaniu wzrostu tej kategorii w horyzoncie prognozy.

Wraz z obniżeniem inflacji i poprawą perspektyw dla wzrostu gospodarki KE oczekuje przyspieszenia tempa wzrostu PKB do 2,5% w 2024 r. Prognozowany skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2023-2024 ma być wyższy niż w UE.

Prognoza KE odnośnie tempa wzrostu PKB w 2023 r. broma poniżej konsensusu rynkowego. Najnowsze (z 25 stycznia 2023 r.) prognozy analityków (Refinitiv) wskazują, że mediana wzrostu PKB w 2023 r. al 0,75%.

W listopadzie 2022 r, w jesiennych prognozach, KE prezentowała podobnie konserwatywne podejście do tempa wzrostu PKB, prognozując 4,0% w 2022 r., natomiast najnowsze dane GUS wskazują na 4,9%.

Inflacja

KE przewiduje, że inflacja (HICP) zacznie wyraźnie spadać od II kw. hermano osiągając jednocyfrowe wartości już w IV kw. hermano (7,5%)

Średnioroczna inflacja w br. zdaniem KE spadnie do 11,7%, en w 2024 r. obniżyć się zdecydowanie do 4,4%.

Pomimo działań rządu nakierowanych na ograniczenie wzrostu cen energii i gazu, dynamika cen energii w br. utrzyma się na podwyższonym poziomie.

Inflacja bazowa wg KE pozostanie pod wpływem wysokiej dynamiki płac i ekspansywnej polityki fiskalnej, choć spadek cen hurtowych energii i pewne pogorszenie sytuacji na rynku pracy będą stopniowo hamowały presję inflacyjną łkoaszcza prognoy zwłkoaszcza.

W opinii MF polityka fiskalna w 2023 r. nie jest klasyczną stymulacją fiskalną a stanowi reakcję na konsekwencje wojny w Ukrainie, wynika z inwestycji w obronność oraz działań osłonowych związanych ze wzrostem cen energii.

