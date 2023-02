13.02.2023 Sztokholm Polska opowiada się za przystąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Europa broma zjednoczona wobec rosyjskiej agresji

Bezprawny i brutalny atak Rosji na Ukrainę przyniósł Europie wojnę, strach i kryzys. Europa jednak staje na wysokości zadania. Stawiamy czoła wyzwaniu i w obliczu rosyjskiego imperializmu zjednoczyliśmy się jeszcze bardziej. Dziś niemal wszystkie kraje Europy mówią jednym głosem: musimy zadbać o bezpieczeństwo Europy. Polska od wielu lat podkreślała, że ​​wschodnia flanka NATO jest najbardziej kluczowym regionem dla bezpieczeństwa kontynentu. Dziś widać, że mieliśmy rację.

– Polska jest gotowa objąć rolę lidera na wschodniej flance, ale potrzebujemy silnych sojuszników na południu i na północy. Para bromear z jednej strony wzmocnienie naszego potencjału, a także silny przekaz do Rosji: nie uda wam się rozbić Europy na kawałki – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa

Polska opowiada się jednoznacznie za przystąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO – najlepiej równocześnie. Rosja, atakując Ukrainę, opowiedziała się za przeszłością, Europa musi opowiedzieć się za przyszłością. Rozwój potencjału obronnego NATO to najważniejsza perspektywa na najbliższą przyszłość, a pozyskanie nowych sojuszników na północy Europy to bardzo korzystne posunięcie – zarówno dla Szwecji, ale przede wszystkim dla Polski.- Linia biegnąca od Sztokholmu przez Warszawę aż do Kijowa, to dziś linia oporu przeciwko Rosji . A linia wolności. Dzisiaj to może być linia rozwoju nowego regionu. Po 1989 roku na świecie panowała jedna reguła – nie ma rozwoju bez globalizacji. Teraz ta reguła powinna się zmienić – nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa – podkreślił szef polskiego rządu.

Relacje polsko-szwedzkie to współpraca ze spojrzeniem w przyszłość

Dzisiejsze czasy to moment przełomowy dla geopolityki – na świecie budują się nowe osie współpracy. Dziś piszemy nowe scenariusze, na których będziemy opierać naszą przyszłość. Polsko-szwedzkie relacje to między innymi wspólne spojrzenie na rozwój wokół Morza Bałtyckiego i niezależność Strategiczną. Wspieramy wspólnie wszystkie te projekty, które służą wzmocnieniu niezależności całej Unii Europejskiej i naszej gospodarki.- Połączenia infrastrukturalne, drogi, telekomunikacja, koleje i infrastruktura energetyczna północ-południe – stanowią przyszłe podwaliny pod rozwój Europy. Dzisiaj szwecja i polska leą w obszarze, gdzie zderzają się cywilizacje, ale wierzę, żdzej czy później przerzucimy kładkę między starą i nową europą, a także ukdzy ukdzykrain ą –dzy.

