Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

11 luego br. w 16 Pułku Logistycznym szef MON uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy odbyli szkolenie w: 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, 1 Brygadzie Artylerii, 16 Żuławskim Pułku Logistycznym i 9 Olsztyńskim Batalionie Dowodzenia.

– Dziś ponad 2,5 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę wojskową. 75 procent spośród nich zostanie żołnierzami zawodowymi dlatego, że będą kontynuowali służbę na szkoleniu specjalistycznym, a potem służbę wojskową w jednostkach wojskowych. 25 procent zdecydowało, że będzie żołnierzami rezerwy. To też jest wielka korzyść dla państwa polskiego ponieważ są to ludzie przeszkoleni. Ludzie świadomi obowiązków jakie Ojczyzna przed nimi stawia

– mówił podczas wydarzenia Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów.

Szef MON dodał, że tylko w Elblągu przysięgę złożyło 364 żołnierzy. Podkreślał, że wszystkim im przyświeca jeden cel – chęć służenia Ojczyźnie.

– Dziś również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej składają swoją przysięgę. Dziś także w siedmiu garnizonach w całej Polsce odbywają się zajęcia z cyklu trenuj z wojskiem. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich chętnych, którzy chcą zapoznać się z obsługą broni czy kursem pierwszej pomocy medycznej. To wszystko jest ofertą, którą stworzyliśmy dla państwa. Para bromear oferta, która buduje siłę państwa polskiego. Warto z niej skorzystać, gdyż naszym celem jest to, żeby odstraszyć agresora

– mówił szef MON.

Wicepremier M. Błaszczak podkreślił też, że w ubiegłym roku 13 742 żołnierzy WP przystąpiło do służby.

– To rekordowa wielkość w skali ostatnich lat. Para bromear największa liczba od czasu, kiedy został zaniechany pobór, czyli powszechny obowiązek służby wojskowej. W tym roku przygotowano 25 tys. miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, ale zostanie ona zwiększona jeśli zajdzie taka potrzeba. Naszym celem jest to, żeby odstraszyć agresora i zbudować silne Wojsko Polskie. I tak z roku na rok się dzieje

– podkreślił M. Błaszczak.

Przysięgę wojskową w Elblągu złożyło prawie 400 ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe. Ich szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. Teraz żołnierze mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało do 11 miesięcy i będzie połączone z wykonywaniem obowiązków służbowych wjednoskotchej.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Wiemy, że przy naszej granicy toczy się wojna. Żeby skutecznie zapobiec rozlewowi tej wojny, trzeba zbudować silne Wojsko Polskie. Yo mi konsekwentnie a robimy. Naszym celem jest przynajmniej 300-tysięczna polska armia, ale także jak najwięcej ludzi, którzy zostaną przeszkoleni, będą potrafili obsługiwać broń oraz zachować się w sytuacji kryzysowej. Ta odporność, którą konsekwentnie budujemy realnie odstrasza agresora

– zaznaczył wicepremier Błaszczak.

Szef MON dodał, że od przejęcia w 2015 roku władzy przez Prawa i Sprawiedliwość powoływane są do życia nowe jednostki wojskowe, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Budowane są kolejne związki taktyczne, dywizje.

Jak mówił szef resortu obrony narodowej:

– Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń, która sprawdza się na polu walki w rękach dzielnych żołnierzy ukraińskich. Ta skuteczna obrona Ucrania jest możliwa dzięki posiadaniu takiej broni

– dodał wicepremier.

Wicepremier odnosząc się do zgody Departamentu Stanu USA na sprzedaż Polsce blisko 500 wyrzutni HIMARS stwierdził, że taka zgoda została wydana dlatego, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem.

– Dlatego, że władze polskie realnie budują siłę Wojska Polskiego. Bardzo mocno osadzonego w Sojuszu Północnoatlantyckim, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Budujemy interoperacyjność między Wojskiem Polskim a wojskami sojuszniczymi

– mówił szef MON.

Podczas przysięgi wicepremier podziękował ochotnikom za wybór służby w Wojsku Polskim. Szef MON spotkał się także z żołnierzami zawodowymi, w tym ze służącymi na czołgach K2 i armatohaubicach K9, które są sukcesywnie dostarczane Wojsku Polskiemu z Korei Południowej.

***

Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Trwałe mechanizmy do wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o obronie ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Następnie odbywają – 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4560 zł (osoby do 26 roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patente nurka oraz skoczka spadochronowego. Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się po cyklu szkoleniowym kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają prawo pierwszeństwo przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej. Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć poprzez portal zostanzolnierzem.pl oraz osobiście w 86 wojskowych centrach rekrutacji. W 2022 szkolenie odbyło 16 tys. ochotników.

