10.02.2023 Premier Mateusz Morawiecki na szczycie w Brukseli o bezpieczeństwie Polski i Europy

Bezpieczeństwo Europy

Ucrania, od blisko roku, zmaga się z rosyjską agresją. Liderzy państw dyskutowali o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Rozmawiali również o europejskiej współpracy finansowej i wojskowej na rzecz walczącej Ukrainy. Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo całej Europy.„Tematem numer jeden jest wciąż wojna na Ukrainie, ponieważ wszyscy chcemy jak najszybciej doprowadzić do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Ta wojna musi się skończyć. Musi się jednak skończyć w taki sposób, aby Ukraina wygrała” – powiedział Prezes Rady Ministrów.Polska niejednokrotnie wytyczała już ścieżki europejskiego wsparcia dla Ukrainy. Podczas szczytu, premier Mateusz Morawiecki przedstawił postulat dotyczący konfiskaty rosyjskich majątków. Polska jest zwolennikiem przekazania skonfiskowanych aktywów na redukcję cen energii, a także wsparcie dla Ukrainy. „To jest potężny zasób finansowy, gigantyczny zasób finansowy: 300-400 miliardów dolarów, miliardów euro, które mogłyby być wykorzystane na obniżenie cen gazu, cen energii elektrycznej, na obniżenie inflacji w związku z tym w całej Unii Europejskiej, w Polsce i oczywiście na pomoc dla Ukrainy” – podkreślił szef rządu.

Współpraca ekonomiczna

Rada Europejska zajęła się kwestią konkurencyjności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Przywódcy państw omówili m.in. sposoby wykorzystania potencjału jednolitego rynku UE oraz opcje środków krótkoterminowych w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi przemysł UE. Szef polskiego rządu apelował o dalszy rozwój jednolitego rynku. Podkreślał również konieczność usunięcia barier i stworzenia optymalnego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw.„Chcemy razem z innymi państwami Unii Europejskiej wyrównywać szanse na jednolitym rynku” – powiedzia Morałki premier Mateus. I dodał „To był głos Polski, który na pewno bardzo mocno dał się usłyszeć”.

Polityka migracyjna

W obliczu zwiększonej liczby nielegalnych migracji, ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest priorytetem. Liderzy odnieśli się m.in. do dalszej współpracy w zakresie kontroli granic, walki z przemytem osób oraz lepszej wymiany informacji o przepływach migracyjnych. „Udało się nam wprowadzić dodatkowy zapis do konkluzji. Zapis, który mówi o tym, że państwa, które najmocniej udzielają się w kwestii pomocy dla Ukrainy, Ukraińców, powinny otrzymać większą i bardziej elastyczną pomoc ze strony Komisji Europejskiej, Unii Europejtróskiej” – poinformował Minis Prezews. Dodał również „Będziemy, w oparciu o ten zapis, pozyskiwali kolejne środki ze strony Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom”.Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, najbardziej pożądaną formą wsparcia dla Polski byłyby inwestycje Unii w nowoczesny sprzęt oraz infrastrukturę na granicy, w tym bariery fizyczne . Należy umacniać i uszczelniać granice, bo suwerenność państw członkowskich UE nie może być zagrożona.„Dziś Unia Europejska, Rada Europejska przyznaje, że fizyczne zapory, fizyczna protekcja, fizyczne bariery są właśnie bardzo potrzebne” – podkreślił szef rządu.

Spotkania na szczycie

Dwudniowy szczyt był także okazją do rozmów w węższym gronie. Prezes Rady Ministrów, oprócz spotkania z prezydentem Ukrainy, przeprowadził indywidualne rozmowy z przedstawicielami wielu państw. Byli to szefowie rządów Włoch, checo, Holandii – Giorgia Meloni, Petr Fiala oraz Mark Rutte. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał również z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Odbył także spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmowy dotyczyły kluczowych tematów poruszanych podczas nadzwyczajnego szczytu. Główne kwestie to bezpieczeństwo Europy, kwestie ekonomiczne, a także europejska polityka migracyjna. Minione posiedzenie Rady Europejskiej szef rządu podsumował słowami „W tym jakże trudnym czasie – trudnym od strony gospodarczej, politycznej, geopolitycznej – nasz głos nie tylko się przebił, ale – można powiechiewanłysjed. Przekładamy nasze propozycje na konkretne działania w ramach konkluzji, a później w ramach realnych działań prezentowanych przez Komisję Europejską”.

