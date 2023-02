09.02.2023 Wojsko Polskie coraz liczniejsze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W czwartek 9 lutego br., podczas posiedzenia Sejmu RP i pytań w sprawach bieżących szef MON przedstawił aktualną sytuację w Siłach Zbrojnych RP, w tym kwestie związane z liczebnością polskiej armii.

– Stworzyliśmy bardzo dobre warunki zawodowej służby wojskowej. Otóż ​​wynagrodzenie w ramach Dobrowolnej zoadniczej służby wojskowej i potem zawodowej służby wojskowej w najniższym stopniu, a więc wynogrodzie przysługujące tempu, kto rozpocspocspocs swozj. Jeśli jest to człowiek młody i nie ukończył 26 roku życia otrzymuje wynagrodzenie w całości, dlatego, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o tym, żeby młodych ludzi zwolnić do dowz. A jeszcze jeżeli ten ktoś jest ambitny i pracowity może naprawdę bardzo dużo zyskać – może ukończyć kursy np. prawa jazdy, ale także kurs obsługi urządzeń czy specjalistycznych maszyn. Bardzo szeroka gama tych kursów została przygotowana dla ludzi, którzy decydują się na wstąpienie do Wojska Polskiego. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję również tym wszystkim, którzy pracują na rzecz właśnie budowania kampanii i rekrutują ochotników do Wojska Polskiego

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

– W ubiegłym roku na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W tym roku już przygotowaliśmy 25 tysięcy miejsc. W związku z tym cel, jaki sobie postawiliśmy, aby Wojsko Polskie liczyło przynajmniej 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Teryjtorialnej real. Zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie, robimy to konsekwentnie, posłużę się takimi danymi, że w 2015 roku Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy. Dziś pod bronią, na dzień 31 grudnia ubiegłego roku, jest 164 tysiące żołnierzy. Zarówno żołnierzy zawodowych, jak i żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, jak i żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali co będą zawodowo w życiu robić, żeby wstępowali do Wojska Polskiego. Stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej dało też możliwość, żeby łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową, a więc jest ta nowa formuła służby. Mamy także aktywną rezerwę, a więc mamy bardzo szeroką gamę możliwości służby wojskowej

– podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.

– Również przygotowaliśmy kursy dla wszystkich tych, którzy są chętni, żeby zapoznać się z obsługą broni czy przypomnieć sobie metody pierwszej pomocy lekarskiej. Para są zajęcia krótkie, 8 godzinne, weekendowe w ramach akcji trenuj z wojskiem. Ta akcja jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przypomnieć sobie umiejętności, albo będą zastanawiają się nad tym, żeby przystąpić do służby wojskowej

– mówił szef MON podsumowując ofertę wojska skierowaną do środowiska cywilnego.

Projekt „Trenuj z wojskiem” to pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej na popularyzację zagadnień związanych z bezpieczeństwem i poszerzenie wiedzy o tym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Inicjatywa resortu obrony jest też odpowiedzią na liczne pytania Polaków o możliwość zdobycia podstawowych umiejętności dotyczących obrony. Obecnie realizowana jest druga edycja projektu ph. „Trenuj z wojskiem w ferie. Od połowy stycznia, do końca lutego w 31 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju i w każdym województwie można wziąć udział w popularnych – sobotnich szkoleniach wojskowych dla każdego.

