08.02.2023 Ruszają konsultacje publiczne ws. sprawozdawczości plataforma cyfrowych

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC7.

Nowe przepisy ujednolicą obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych, co przyczyni się do ograniczenia szarej strefy w internecie.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 1 marca 2023 r.

Zaprosiliśmy do konsultacji publicznych około 100 podmiotów i związków zrzeszających podmioty rynkowe. Naszym celem jest jak najszybsze wdrożenie dyrektywy DAC7

– mówi Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z projektem, operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać szefowi KAS informacje o sprzedawcach, którzy zawierali transakcje za pośrednictwem ich platform. Poza informacjami pozwalającymi na identyfikację operatora platformy chodzi m.in. o dane identyfikacyjne sprzedawcy, wynagrodzenie jakie uzyskał za pomocą plataforma czy dane o jego rachunku finansowym.

Obecnie operatorzy platform cyfrowych są zobowiązani do przedstawiania informacji i danych dotyczących sprzedawców na żądanie organów w ramach toczących się postępowań. Po wejściu w życie konsultowanej ustawy przekazywanie danych będzie odbywało się w ustrukturyzowany sposób, dzięki czemu organy podatkowe w wielu aspektach nie będą musiały indywidualnie zwracać się o ich przekazanie. W efekcie znacząco zostanie ograniczona szara strefa działalności za pośrednictwem internetu

– Mowi Marcin Lachowicz.

Nowe przepisy ułatwią też wymianę informacji między krajami Unii Europejskiej. Operador, działający w kilku krajach członkowskich, będzie mógł przekazać dane o sprzedawcach tylko w jednym państwie. Ważne jednak, by poinformował o wybranym państwie organy podatkowe we wszystkich innych krajach, w których działa (w przypadku operatorów z Unii Europejskiej) lub zarejestrował się w jednym z państw członkowskich (jeśli jest operatorem z państwa spoza Unii Europejskiej, które nie ma zawartej odpowiedniej umowy z krajami członkowskimi). Państwa członkowskie Unii Europejskiej wymienią się wówczas informacjami między sobą.

Raportowaniu nie będą podlegać sprzedawcy, którzy zawarli w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 000 euro. Ma to na celu wykluczenie okazjonalnych sprzedaży, najczęściej prywatnych rzeczy jak ubrania lub książki.

W trakcie konsultacji publicznych planowane są spotkania z przedstawicielami rynku. Będzie to również możliwość do wstępnej dyskusji z pracownikami resortu, odpowiadającymi na przygotowanie narzędzi do raportowania przez operatorów platform cyfrowych.

Pełna treść projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie BIP RCL pod numerem UC136.

