Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polonia. Solidarność dla wolności08.02.2023

Znak słowno-graficzny „Polska. Solidarność dla wolności” autorstwa dr. Czesława Bieleckiego stanowi swoistą wizualizację solidarności Polski i Polaków, będącej polską marką narodową i ma przyczynić się do jej jeszcze bardziej aktywnej promocji na świecie. Oficjalna prezentacja znaku odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w środę 8 lutego br.

W swoim wystąpieniu Minister Zbigniew Rau wskazał, że logotyp odwołuje się do wartości najistotniejszych dla polskiego społeczeństwa: solidarności i wolności. – Uzmysławia on nam w sposób niezwykle wyrazisty i oszczędny, że to solidarność jest znakiem naszej tożsamości (…). Każdy z nas, kto ma okazję rozmawiać z cudzoziemcami, doświadcza w ostatnim roku tego przekonania, iż my solidarność manifestujemy na co dzień. Nie zastanawiamy się, nie analizujemy, tylko pokazujemy ją z potrzeby serca – otwierając nasze serca i domy na naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy bronią swojej godności i liczą na naszą solidarność – powiedziałny Minister Spraw podnakuzzas pre.

Pozyskany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych logotyp jest na tyle uniwersalny, że może towarzyszyć wszelkim inicjatywom świadczącym o polskiej solidarności, naszym wsparciu dla potrzebujących, aktywnym zaangażowaniu na forachzynaro międ. Znak, stworzony w ponad 20 wersjach językowych, nawiązuje do ikonicznego logotypu NSZZ Solidarność i będzie wykorzystywany zarówno przez polskie placówki dyplomatyczne na świecie, jak i przez centralną administrację rządową.

Autor znaku, dr Czesław Bielecki to publicysta, architekt, członek „Solidarności”, aktywny działacz podziemia antykomunistycznego i więzień polityczny okresu PRL. broma m.in. autorem słynnego plakatu „Kardiogram Solidarności” z 1980 roku, do dziś prezentowanego na wystawie głównej w Europejskim Centrum Solidarności. W wolnej Polsce dr Bielecki był autorem, między innymi, pomnika Zgrupowania AK „Żywiciel” na warszawskich Powązkach, siedziby TVP w Warszawie oraz słynnego pomnika Polaków ratujących Żydów w Łodzi.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL