07.02.2023 Ministro Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną ze swym izraelskim odpowiednikiem

Ministro Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną ze swym izraelskim odpowiednikiem02.07.2023

We wtorek 7 lutego minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną ze swoim izraelskim odpowiednikiem Elim Cohenem.

Ministro Zbigniew Rau pogratulował rozmówcy objęcia stanowiska i wyraził nadzieję na współpracę, która przyczyni się do umocnienia relacji między Polską i Izraelem w duchu wzajemnego szacunku.

Ministrowie poruszyli bieżące kwestie dwustronne, w tym sprawę uregulowania organizacji przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzieży do Polski. Omówili także przygotowania do zbliżających się obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Odnosząc się do agresji Rosji przeciwko Ukrainie, Minister Rau przedstawił polską ocenę sytuacji i zachęcił stronę izraelską do dalszego, zwiększonego wsparcia Ukrainy.

