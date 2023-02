07.02.2023 MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.07.02.2023

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r.

W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.

W bieżącym roku MF rozważa przedłużenie termin na złożenie zeznań w podatku CIT.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy broma równy kalendarzowemu):

31 de marzo de 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego

30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

jednostki sektora prywatnego

organizacje sin fines de lucro

jednostki sektora finansów publicznych.

CIT

Ministerstwo Finansów prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie termin dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;

wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa war art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

