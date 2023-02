07.02.2023 Intensyfikujemy wdrażanie Patriotów do służby w Siłach Zbrojnych RP

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– W 2018 roku zamówiliśmy pierwsze zestawy PATRIOT. Pod koniec ubiegłego roku dotarły one do Polski. Ćwiczenia integrujące najpierw rozpoczęły się na poligonie w Toruniu, dziś odbywają się w jednostce w 3 Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, ale także rozpoczynamy ćwiczenia dotyczące przemieszczania jednostki, zajmowania stanowiska czy przygotowania bojowego – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami brygady rakietowej.

We wtorek 7 lutego szef MON obserwował szkolenie 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w ramach pakietu szkoleniowego „PATRIOT Familiarization”.

– Jesteśmy w Warszawie, na lotnisku w Bemowie. Jesteśmy podczas ćwiczenia wojsk obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Są to ćwiczenia zaplanowane, które mają za zadanie przemieścić jednostkę, zająć stanowiska, ale także zgrać poszczególne elementy tworzące zespół PATRIOT. Chcę bardzo mocno podkreślić, że to wszystko co związane jest z komentarzami dotyczącymi tego ćwiczenia jest naszym świadomym działaniem. Poinformowaliśmy opinię publiczną o tym ćwiczeniu. Co do zasady przyjmujemy taką prośbę skierowaną do państwa, żeby nie informować o przemieszczaniu się wojsk polskich, wojsk sojuszniczych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, ale będziemy pewne ćwiczenia pokazywać, świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający agresora, a więc pokazujemy gotowość bojową Wojska Polskiego

– powiedział wicepremier.

– Chcę bardzo mocno podkreślić, że ten zespół, który ćwiczy jest zespołem ludzi doświadczonych. Jest zespołem ludzi wyszkolonych, a teraz już tylko szlifują swoje umiejętności, które służą bezpieczeństwu naszej Ojczyzny, które służą obronności naszej Ojczyzny

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Żołnierze z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej rozpoczęli szkolenie z obsługi, przemieszczania sprzętu i rozwijania ugrupowania bojowego poza miejscem stałej dyslokacji m. in na lotnisku Warszawa-Babice. Szkolenie „PATRIOT Familiarization”, pogłębiające umiejętności obsługi sprzętu przez żołnierzy jest kolejnym etapem wdrażania nowych systemów IBCS i PATRIOT do Sił Zbrojnych RP. Szef MON poinformował, że niebawem zespół złożony z żołnierzy z 3 brygady wyjedzie do Stanów Zjednoczonych.

– Jeszcze w tym tygodniu i po powrocie już przyjedzie z doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem systemu zarządzania polem walki – najnowocześniejszego systemu zarządzania polem walki

– mówił szef MON.

– W 2018 roku, kiedy zamówiliśmy zestawy PATRIOT, zamówiliśmy ten system, zamówiliśmy także najnowocześniejszy system zarządzania polem walki. Jedynie w armii Stanów Zjednoczonych i Wojsku Polskim ten system jest wdrażany. To jest „integrated battle command system” – najnowocześniejszy, jeszcze raz powtarzam sieciocentryczny system, który pozwoli na bardzo efektywne i skuteczne wykorzystywanie poszczególnych elementów właśnie zapewniających bezpieczeństwo przed zagrożeniami lotniczymi i rakietowymi. To jest najnowocześniejsza na świecie formuła. Jestem dumny z tego, że Wojsko Polskie równolegle z wojskiem USA będzie dysponowało już za chwile właśnie tym systemem

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują jednoznacznie jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Wicepremier mówił, że 17 państw na całym świecie dysponuje systemem PATRIOT, a polski system, który obecnie jest wdrażany jest najnowocześniejszą wersją.

– Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom za to, że tak sprawnie przejmują swoje obowiązki. Jest to skok jakościowy jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Wdrażamy właśnie system PATRIOT, ale wdrażamy także system oparty o rozwiązania polsko-brytyjskie. Chodzi o małą NAREW, wykorzystujemy rakiety brytyjskie na polskich elementach, na polskich podwoziach

– mówił wicepremier.

– Najistotniejsze jest to, że bardzo sprawnie polscy żołnierze operują tym sprzętem i jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, proszę państwa, żeby co do zasady nie informować o ćwiczeniach. Chyba, że o to państwa poproszę. I właśnie dziś państwa proszę o to, żeby bardzo szeroko na ten temat mówić, żeby informować opinię publiczną bo to jest bardzo ważny element polityki odstraszania. Pokazywania tego, że Wojsko Polskie jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesną broń, że żołnierze Wojska Polskiego są świetnie przeszkoleni

– zaznaczył M. Błaszczak.

>>> GALERIA – Szkolenie obsług i załóg systemów „Patriot” z udziałem szefa MON

***

Podstawowym zadaniem systemu „Wisła” będzie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu, wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne, jak również zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych.

W mayo 2022 r. szef MON podpisał zapytanie ofertowe – Carta de solicitud dotyczący pozyskania 3 dywizjonów czyli 6 baterii systemu Patriot obejmujący radary dookólne, wyrzutnie oraz zapas pocisków rakietowych.

