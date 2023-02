06.02.2023 Generał broni Wiesław Kukuła Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Generał broni Wiesław Kukuła Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP06.02.2023

– Gratuluję panu generałowi Wiesławowi Kukule objęcia nowego stanowiska. To jest nowe wyzwanie, ale jestem przekonany, że świetnie pan sobie poradzi. Dziękuję za to wszystko, co pan zrobił tworząc Wojska Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście, jak mówił pan prezydent, było wiele słów krytyki, ale ten projekt się udał. Z całą pewnością się udał. Świadczą o tym opinie ludzi. Sam swego czasu, wielokrotnie miałem sposobność być na przykład na wałach przeciwpowodziowych. Ludzie dziękowali za obecność WOT – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości wręczenia gen. broni W. Kukule postanowienia o mianowaniu na nowe stanowisko służbowe w Wojsku Polskim.

W poniedziałek, 6 lutego 2023 r. w Pałacu Prezydenckim, Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, wręczył postanowienia o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi broni Wiesławowi Kukule oraz na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnejrygadyłwie generałowiie. W uroczystości udział wziął wicepremier Mariusz Błaszczak.

– Wojska Obrony Terytorialnej są zawsze gotowe, są zawsze blisko. Jestem o tym przekonany, że tak będzie pod dowództwem pana generała Macieja Klisza. Jestem o tym przekonany, że doświadczenie, które pan nabył służąc w Wojsku Polskim, będąc też absolwentem uczelni, w tym uczelni amerykańskiej, będzie panu pozwalało, żeby ten projekt dalej z sukjaćcesem z

– powiedział szef MON.

– Dziękuję także panu generałowi Jarosławowi Ratones. Tu pan prezydent powiedział o tych latach, tych dwóch kadencjach. Większość tego czasu pan generał dowodził we współpracy ze mną. To rzeczywiście był czas pełen wyzwań. Bo to zarówno epidemia, później atak na granicy polsko-białoruskiej, no i to wszystko co związane jest z agresją rosyjską na Ukrainę. A więc to wszystko, co związane także z budową odporności naszej Ojczyzny, rozbudową i wzmacnianiem Wojska Polskiego. Te procesy będą kontynuowane. Jestem o tym przekonany. Pan generał Kukuła będzie kontynuował rozwój liczebny oraz związany z wyposażeniem w nowoczesną broń. To wszystko jest ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Dziękuję za to wszystko panie generale. Dziękuję też panu prezydentowi za podjęcie tych decyzji. Jestem przekonany, że panowie generałowie nie zawiodą

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski generała Jarosława Mikę, kończącego kadencję na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– To jeden z najważniejszych momentów w działalności i funkcjonowaniu Wojska Polskiego na przestrzeni ostatnich lat. Zmiana na stanowisku dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych i zmiana dowódcy jednego z najważniejszych rodzajów sił zbrojnych. Para bardzo podniosły momento. Niezwykle wyraziście ważny w kontekście rzeczywistości, która nas otacza

– mówił z kolei prezydent RP.

OSI MIL