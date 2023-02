06.02.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: Polonia, jako pierwsza stanęła po stronie Ucrania, po stronie wolności

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński zainaugurowali pierwsze spotkanie w ramach „Konferencji Warszawskiej – Stałej Roboczej Konferencji Przeglądowej Wsparcia Ukrainy”. Dzięki regularnym spotkaniom w Warszawie, uczestnicy konferencji będą mogli monitorować działania społeczności międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy. Na otwarciu wystąpili m.in. embajador Ucrania w Polsce Wasyl Zwarycz oraz przedstawiciel Departamentu Stanu USA Scott Turner. Utrzymanie wysokiego zaangażowania społeczności międzynarodowej w bieżącą pomoc dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego jest szczególnie ważne w ostatnim czasie wobec powtarzających się gróźb ponegoski uder.

Konferencja Warszawska – regularne spotkania

W organizację konferencji zaangażowały się również: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Stała Robocza Konferencja Przeglądu Wsparcia Ukrainy wspiera działania społeczności międzynarodowej. Uczestnicy konferencji będą składali sprawozdanie z dotychczasowych działań, a także uzgadniali plany na najbliższą przyszłość.

– Dziś Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia. Przede wszystkim jednak Ukraina potrzebuje nadziei. Ta nadzieja rodzi się tutaj w Polsce, ona rodzi się w każdym polskim domu, w którym przyjęto uchodźców wojennych, ona rodzi się w każdym sukcesie dyplomatycznym, w każdym sukcesie, który zwiększa wsparcie dla Ukrainy na forum międzynarodowym – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dotychczasowe działania na rzecz Ucrania

Uczestnicy konferencji, na panelu dyskusyjnym, omówią wsparcie dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną oraz dotychczasowe działania oraz najważniejsze wyzwania związane z pomocą w 2023 r. Zaprezentowane zostaną projekty pomocowe organizacji pozarządowych, a także wyniki badań dot. uchodźców z Ucrania, którzy znaleźli schronienie w państwach naszego regionu.

– Najważniejsze w bieżącej chwili, jak chodzi o wsparcie dla walczącej Ukrainy, jest pomoc dla uchodźców wojennych. Ludzi, którzy często w wielkim pośpiechu musieli opuszczać swój kraj. Polska i inne państwa wolnego świata, od początku udzielały tym milionom ludzi pomocy – powiedział szef KPRM Marek Kuchciński. I dodał: – w drugim temacie chcielibyśmy zaproponować, żeby było wsparcie dla państwa ukraińskiego w zakresie utrzymania systemu energetycznego. Ta kwestia przyczynia się do odporności ukraińskiego państwa i społeczeństwa.

Polska wspiera energetycznie Ukrainę

Drugi panel Konferencji Warszawskiej poświęcony będzie wsparciu Ukrainy w zakresie elektroenergetyki. Dostępność do energii elektrycznej stanowi kluczowy czynnik stabilizacyjny w obliczu regularnych, trwających od jesieni, rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Rosyjska strategia, to również walka z ludnością cywilną poprzez pozbawianie jej dostaw prądu, ciepła i wody w warunkach zimy. Społeczność międzynarodowa w swojej odpowiedzi musi podejmować silne i skoordynowane działania. Od początku wojny Polska jest w kontakcie z przedstawicielami ukraińskiego sektora energetycznego. Strona ukraińska otrzymuje od nas niezbędną pomoc w stabilizacji swojego systemu.

– Bohaterska walka narodu ukraińskiego, ocaliła nie tylko samą Ukrainę, ale wybudziła wiele państw wolnego świata z geopolitycznej drzemki – podkreślił szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. I dodał: – wojna na Ukrainie, to nie jest dowód siły Rosji. Ta wojna, to próba sił dla Zachodu. Stoimy przed jasnym wyborem: albo zwycięstwo Rosji i klęska Zachodu, albo renesans zachodniej cywilizacji. Bez wsparcia krajów, takich jak Polska, Ukraina już dziś byłaby jedną wielką ruiną.

OSI MIL