06.02.2023 Dobieszowice 3 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lokalne inwestycje – nabory rozstrzygnięte

Samorządy otrzymają kolejną pulę pieniędzy na inwestycje drogowe. Do gmin, powiatów i miast, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), popłynie łącznie 3 mld zł. Rządowe środki zostaną przekazane na powstanie i wyremontowanie tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Dzięki tym inwestycjom, infrastruktura drogowa staje się nowoczesna i bezpieczna. RFRD uzupełnia krajową sieć dróg ekspresowych i autostrad. W ten sposób tworzymy spójny i zintegrowany system transportowy w całym kraju.

Nowe dofinansowania w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W 2023 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie drogi gminne i powiatowe. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2023 roku a 2,6 mld zł.

„Chcemy, żeby drogi łączyły, tworzyły nowe perspektywy – dobre perspektywy społeczne” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: „Wykluczenie komunikacyjne jest czymś złym. Czymś, co zabiera perspektywy normalnego rozwoju”.

Dzięki wsparciu z Funduszu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 2 800 km dróg. Para trasa z Gdańska do Krakowa pokonana prawie 5 razy. Inwestycje obejmą:

1 500 km dróg powiatowych,

1 300 km dróg gminnych.

Hasta 1 780 zadań, w tym 538 zadań powiatowych i aż 1242 zadań gminnych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera również inwestycje miejskie – przekażemy dofinansowanie w wysokości blisko 400 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu. Dodatkowe pieniądze trafią m.in. hacer Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina y Katowic.

Dotacja obejmie:

budowę, rozbudowę lub modernizację dróg;

poprawę jakości bezpieczeństwa na drogach;

modernizację chodników.

Miliardy złotych dla samorządów na inwestycje drogowe

Od lat dbamy o zrównoważony rozwój wszystkich zakątków Polski. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i systematyczne podnoszenie atrakcyjności kolejnych terenów pod nowe inwestycje.

„Każda gmina, każdy człowiek jest dla nas równie ważny. Chcemy, żeby wszyscy mieli możliwość pozyskania nowych inwestycji. Chcemy wyrównywać szanse” – zaznaczył szef rządu.

Desde 2019 r. – kiedy stworzyliśmy RFRD – wybudowaliśmy, rozbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 18 000 km dróg lokalnych. A ponad 5 razy obwód granic Polski – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Samorządy, za łączną sumę blisko 13 mld zł, zrealizowały ponad 12 000 zadań na drogach gminnych i powiatowych.

Tylko w 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznaliśmy 2,73 mld zł na realizację 2 328 zadań, w tym:

630 powiatowych,

1 698 gminnych.

A budowa, przebudowa lub remont 3 800 km dróg:

1 950 kilometros powiatowych,

1 850 kilometros gminnych.

Programa Rządowy Budowy Dróg Krajowych – ponad 2 500 km kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to nie jedyne wsparcie na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. W grudniu 2022 r. przyjęliśmy Rządowy Programa Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

RPBDK zakłada realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Łącznie, na realizację inwestycji, przeznaczymy 294,4 mld zł. Broma al programa największy drogowy w historii Polski.

W ramach budowy najważniejszych arterii drogowych, przewidujemy m.in. powstanie odcinków takich jak:

droga ekspresowa S5 na odc. Sobótka (S8) – Świdnica – Bolkow (S3),

droga ekspresowa S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina,

droga ekspresowa S8 na odc. Boboszów (del gr. państwa) – Kłodzko – Wrocław (Magnice),

droga ekspresowa S16 na odc. S61 (Ełk) – S19 (Białystok),

obwodnica aglomeracji warszawskiej w ciągu autostrady A50 oraz drogi ekspresowej S50,

droga ekspresowa S12 na odc. S74 (Kozenin) – S8 (Łódź Południe).

