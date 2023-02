05.02.2023 Pamiętamy o bohaterach bitwy pod Węgrowem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wspominamy czyn powstańczy, czyn naszych przodków. Pamiętamy także o tym, że razem z Polakami do powstania stanęli przodkowie dzisiejszych Litwinów i Ukraińców. To powstanie, jakże przypomina to, co dzieje się dziś na Ukrainie. Przypomina nam czyn, który podejmują dziś Ukraińcy, walcząc z agresją rosyjską. Pamięć o bitwie pod Węgrowem została uświęcona tablicą, która jest od dziś oficjalnie odsłonięta przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W grobie stanowiącym symbol ciągłości bytu narodowego Polski. Ta pamięć będzie wieczna” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

5 lutego 2023 roku na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie szef MON wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej bitwę pod Węgrowem 1863 r. – jednego z największych starć Powstania Styczniowego. Wydarzenie wpisuje się w obchody 160. rocznicy tego zrywu niepodległościowego.

„W Węgrowie już pierwszej nocy powstania z 22 na 23 stycznia 1863 roku miasto zostało opanowane przez powstańców. Żeby zdławić powstanie, Rosja wysłała swoje regularne wojska. 3 lutego 1863 roku doszło do bitwy pod Węgrowem. Do bitwy, której dzięki śmiałemu manewrowi Władysława Jabłonowskiego powstańcy odnieśli zwycięstwo nad regularną armią rosyjską, nad oddziałem, który był wyposażony między innymi w broń, która stanowiła wyzwanie dla strony polskiej. Dzięki odwadze i poświęceniu powstańcy odnieśli sukces”

– przypomniał szef MON.

Odsłonięciu tablicy pamiątkowej towarzyszyła uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz odczytanie Apelu Pamięci, w którym przywołano bohaterów bitwy pod Węgrowem i Powstania Styczniowego.

Bitwa pod Węgrowem stoczona 3 lutego 1863 roku uznawana jest za jedno z największych starć powstańców styczniowych z wojskami rosyjskiego zaborcy. Bohaterstwo 400 kosynierów i ich brawurowy atak zatrzymał najazd rosyjskiej jazdy i zagroził pozostałym siłom wroga, a jednocześnie pozwolił na odwrót głównych sił powstańczych. Powstańcy pod Węgrowem mierzyli się z ponad dwukrotnie liczniejszymi siłami zaborcy. Bitwa pod Węgrowem zyskała sławę nie tylko w Polsce, ale również w prasie europejskiej.

Poeta francuski August Barbier poświęcił jej długi poemat pn. „Atak pod Węgrowem”, w którym porównał ofiarnych kosynierów do Spartan walczących pod Termopilami. Porównanie to zjednało sympatię dla sprawy powstania wśród społeczeństw krajów Europy Zachodniej. Po raz pierwszy użyto określenia „Polskie Termopile” stosowane później dla określenia szczególnie heroicznych bojów z udziałem Polaków.

„Dziękuję wszystkim za dbałość i pamięć czynu powstańczego. Ta bitwa jest słynna, ta bitwa trafiła do literatury, literatury francuskiej, ale także polskiej. Na temat tej bitwy pisał Cyprian Kamil Norwid, pisała Maria Konopnicka, (…) Bitwa pod Węgrowem przeszła do historii jako „Polskie Termopile”. Jesteśmy dumni z postawy naszych przodków. Pamiętamy o tej postawie. Szczególnie cieszy mnie obecność uczniów klas mundurowych, podchorążych i żołnierzy. Postawa wierności Ojczyźnie, ofiarności i walki do końca jest tą postawą, którą reprezentują współcześni żołnierze Wojska Polskiego”

– podkreślił wicepremier.

Wicepremier M. Błaszczak złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyło odegranie “Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów.

Żołnierze Wojska Polskiego kultywują tradycje orężne powstańców styczniowych, biorąc udział w uroczystościach upamiętniających bohaterstwo uczestników zrywu niepodległościowego z lat 1863-64.

Pamięć o Powstaniu Styczniowym oraz Bitwie pod Węgrowem jest cały czas bardzo żywa wśród mieszkańców Węgrowa i okolic, skąd pochodziła znaczna część powstańców.

