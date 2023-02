Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

2 luego 2023 r. w Warszawie odbyła się 14. sesja polsko-amerykańskiego Dialogu Strategicznego.

Została ona zwołana dokładnie rok po poprzednim spotkaniu w Waszyngtonie i niemal rok od rozpoczęcia przez Rosję brutalnej napaści na Ukrainę, która stanowi największe zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa od czasó w II wojatowejny. Brutalna rosyjska inwazja na Ukrainę wywiera olbrzymi wpływ na wspólnotę transatlantycką i dała początek wielu negatywnym zjawiskom w skali globalnej. Naruszając fundamentalne wartości i zasady porządku międzynarodowego Rosja dobitnie dowiodła, że ​​nie może być traktowana jako przewidywalny partner i musi ponieść konsekwencje poprzez doznanie Strategicznej porażki. Białoruś, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i Iran powinny natychmiast zaprzestać wspierania Rosji. Jesteśmy też zaniepokojeni powtarzającymi się publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i wzywamy Chiny do niewzmacniania fałszywej narracji Kremla.

Polska i Stany Zjednoczone ponownie podkreśliły, że Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy w jej uznawanych międzynarodowo granicach. Wyraziliśmy zamiar dalszej ścisłej współpracy na rzecz wsparcia prawa Ukrainy do prowadzenia wojny obronnej przeciw atakowi ze strony Rosji. Będziemy zapewniali Ukrainie niezbędną pomoc wojskową i humanitarną oraz współdziałali na rzecz obrony i odbudowy Ukrainy. Potwierdzamy też nasze wspólne zobowiązanie – także w ramach mechanizmów, takich jak grupa G7+ – do uzupełniania braków w ukraińskiej krytycznej infrastrukturze energetycznej.

Polska i Stany Zjednoczone będą się w dalszym ciągu konsultowały co do przyjmowania kolejnych obostrzeń względem Rosji i Białorusi, zarówno bilateralnie, jak i w ramach formattów takich jak G7+. Będziemy też w sposób zdeterminowany i konsekwentny wzmacniać sankcje, aż do momentu, w którym Rosja zaniecha dalszej agresji i wycofa swoje wojska z terytorium Ukrainy. Zaostrzanie reżimu sankcyjnego skierowanego przeciwko Rosji będzie następowało także poprzez śledzenie i wykrywanie przypadków ich obchodzenia przez państwa trzecie. Poprzez wprowadzanie dalszych środków ograniczających i zapewnienie ich skutecznego egzekwowania powinniśmy udowodnić Rosji i innym potencjalnym agresorom, że rozpoczynanie wojen jest nie tylko złem w sensie moralnym, ale też pociąga za sobą bardzo surowe, gospodarcze konsekwencje.

Polsko-amerykański Dialog Strategiczny skupia się także na wspólnocie wartości i interesów dodatkowo wzmacniających silną, stabilną i wielowymiarową współpracę dwustronną między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach grup roboczych Dialogu omawiane były kwestie regionalnego i kolektywnego bezpieczeństwa, zagadnienia współpracy polityczno-militarnej, bezpieczeństwa energetycznego, w tym zmian klimatu, współpracy w obszarze energetyki jądrowej, współpracy gospodarczej, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, a także wzmacnianie demokratycznych wartości i instytucji w Europa y Eurazji.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdziły niezachwiane zobowiązanie do obrony każdego skrawka terytorium NATO. W oczekiwaniu na następny Szczyt NATO w Wilnie, w lipcu 2023 r., obie strony potwierdzają jedność Sojuszu w obliczu brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Nasze partnerstwo handlowe i gospodarcze pozostaje silne i stabilne. Polska i Stany Zjednoczone dążą do usprawnienia łańcuchów dostaw w kluczowych sektorach gospodarki, do wzmacniania współpracy energetycznej i technologicznej i do zwiększania skali dwustronnej i transatlantyckiej wymiany handlowej. Strony omówiły zacieśnienie współpracy w obszarze wysokich technologii, uruchamianie sieci 5G opartych na modelu OpenRAN, produkcję półprzewodników i rozwijanie technologii wodorowych, a także możliwości dalszej współpracy w dziedzinie monitorowania inwestycji w sektorze bezpieczeństwa państwowego celem ochrony tych wrażliwych, nowo powstających technologii przed ryzykiem, przy jednoczesnym utrzymaniu otwartości na inwestycje. Wobec szybko rozwijających się zagrożeń cybernetycznych Polska i Stany Zjednoczone stopniowo wzmacniają i zwiększają skalę współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach rozmaitych formatów, zarówno dwu-, wielostronny jak.

Strony omówiły także wzmacnianie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, promującej potencjał regionu Europy Środkowej i Wschodniej, jako dostawcy sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań.

Uczestnicy Dialogu rozmawiali także nt. bieżących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz konieczności przejścia na czyste i odnawialne źródła energii. Polska i Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować współpracę na rzecz dalszej dywersyfikacji dostaw gazu do Europy i, w szerszym zakresie, zredukowania jej zależności od paliw z Rosji. Partnerzy potwierdzili gotowość do dalszej współpracy celem rozwoju sektora cywilnej energetyki jądrowej, zarówno w zakresie budowy dużych elektrowni atomowych w Polsce, jak i wdrażania technologii mniejszych reaktorów modułowych.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdziły swoje zaangażowanie w ochronę i promocję praw człowieka oraz systemu ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście 75. rocznicy ogłoszenia Prawsracchjinej. Strony powtórzyły też zobowiązanie do dalszej współpracy na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka na świecie, zapobiegania i powstrzymywania naruszeń i nadużyć oraz pociągnięcia do odpowiedzialności do tych, kichtópusz sięaj.

Strony Wymieniły Poglądy Na Temat Obecnej Sytuacji W Obszarze Indo-Pacyfiku Oraz Narastających Wyzwaiqu, Z Którymi Diez región się Mierzy, A Zwłaszcza Tych, Kazaf. Wobec tych zagrożeń potwierdziliśmy naszą wolę współpracy z partnerami celem realizacji wspólnej wizji otwartego, dostniego, bezpiecznego i stabilnego regionu Indo-Pacyfiku.

14. Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, z udziałem przedstawicieli innych resortów i instytucji obu państw. Wydarzenie zostało uroczyście zainaugurowane przez podsekretarza stanu ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej, Wojciecha Gerwela, a także Asystent Sekretarza Stanu ds. Europy i Eurazji, Karen Donfried oraz Embajadora Stanów Zjednoczonych w Rzeczpospolitej Polskiej, Marka Brzezińskiego. W obradach, poza przedstawicielami MSZ, uczestniczyli również delegaci z KPRP, KPRM, MON, BBN, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Po stronie amerykańskiej byli to natomiast przedstawiciele Departamentu Stanu, Departamentu Obrony i Departamentu Energii, a także Ambasady USA w Warszawie.

Obie strony wyraziły zdecydowaną potrzebę i wolę dalszego pogłębiania Strategicznego partnerstwa poprzez organizację kolejnych edycji Dialogu zarówno za rok, jak i w kolejnych latach. Następna sesja odbędzie się w Waszyngtonie w 2024 r.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL