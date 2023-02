03.02.2023 Wsparcie militarne dla Ucrania będzie kontynuowane

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wsparcie militarne dla Ukrainy będzie kontynuowane03.02.2023

„Wspieramy Ukrainę, bo dla nas wolna Ukraina jest gwarantem wolnej Polski. Mówił o tym śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku w Gruzji. (…) Jak widzimy imperium rosyjskie bez względu na to, czy jest białe, czerwone, czy putinowskie dopuszcza się zbrodni wojennych. Obowiązkiem wolnego świata jest przeciwstawienie się tym tendencjom do odbudowy imperium. Dlatego Polska wspiera Ukrainę. Jesteśmy pod wrażeniem dzielności żołnierzy ukraińskich, staramy się wspierać Ukrainę, ale także uchodźców, którzy chcą znaleźć schronienie w Polsce. Jestem dumny z postawy mojego narodu” – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty na Ukrainie.

W piątek 3 lutego szef MON przebywał z wizytą Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrem obrony Ołeksijem Reznikowem.

W Kijowie odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez wicepremiera Mariusza Błaszczaka i ministra obrony Ukrainy O. Reznikowa z sojusznikami. Tematem rozmowy ministrów było dalsze militarne wsparcie dla Ukrainy.

Rozmowy bilateralne ministrów obrony koncentrowały się na kontynuacji wsparcia dla Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście niesprowokowanej rosyjskiej agresji.

Wicepremier Błaszczak podkreślił, że kontynuowane są rozmowy w formacie państw, które mogłyby przekazać broniącej się Ukrainie czołgi Leopard.

„Polska podjęła się roli budowania koalicji państw, które są w stanie wesprzeć Ukrainę w postaci czołgów Leopard. Toma inicjatywę ogłosił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania prezydentem Zełenskim i prezydentem Litwy w styczniu tego roku we Lwowie. Muszę powiedzieć wprost, że ta inicjatywa nabiera tempa. Jestem wdzięczny wszystkim ministrom obrony narodowej, ale żeby nabrała tempa, wymaga pewnego wysiłku i pracy. Stąd też zdecydowałem, że kolejne posiedzenie państw tego formatu zorganizujemy tu w Kijowie, za co bardzo dziękuję ministrowi Reznikowi. Ciężki sprzęt pancerny ma znaczenie kluczowe dla Ucrania broniącej się przed rosyjską agresją. Ze strony naszych odpowiedników, ministrów obrony państw, które posiadają czołgi Leopard padły deklaracje, ale czekamy na ostateczną deklarację do połowy lutego”

“Każda wizyta, każde nasze spotkanie wzmacnia Siły Zbrojne Ukrainy. Realne wsparcie, które otrzymuje Ukraina daje możliwość pokonania wroga. Dziś jednym z tematów naszych rozmów była koalicja czołgową”

Wicepremier Mariusz Blaszczak podczas wizyty Kijowie o współpracy militarnej rozmawiał także z prezydentem W. Zełenskim. W uznaniu zasług wicepremier Mariusz Błaszczak został odznaczony przez prezydenta Ucrania „Orderem za zasługi I stopnia”.

