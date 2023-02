03.02.2023 Ministro Rau zakończył wizytę w Szwecji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau zakończył wizytę w Szwecji03.02.2023

Szef polskiej dyplomacji kończy wizytę w Sztokholmie, gdzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Szwecji Tobiasem Billströmem oraz przewodniczącym Riksdagu Andreasem Norlénem i prezydium Komisji Spraw Zagranicznych szwedzkiego parlamentu.

Rozmowa ze szwedzkim odpowiednikiem dotyczyła relacji dwustronnych, kwestii bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także działań na rzecz wsparcia Kijowa. Ministrowie podkreślili estratégicozny wymiar relacji dwustronnych i zwrócili uwagę na zbieżność stanowisk w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa i polityki wschodniej. Ministro Rau potwierdził zdecydowane poparcie Polski dla akcesji Szwecji do NATO i wyraził uznanie dla szwedzkiego zaangażowania na rzecz wsparcia Ukrainy. Zadeklarował również wsparcie dla prezydencji szwedzkiej w Radzie UE w obszarze dotyczącym akcesji Ukrainy do UE oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Rozmowy z przewodniczącym Andreasem Norlénem koncentrowały się na relacjach dwustronnych oraz sytuacji w regionie. Rozmówcy wyrazili zadowolenie z aktualnego stanu stosunków bilateralnych i podkreślili potrzebę dalszego rozwoju zarówno ich wymiaru politycznego, jak i gospodarczego.

Przewodniczący Riksdagu wyraził również uznanie dla wysiłków i zasług Polski na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Podczas wizyty minister odwiedził Bibliotekę Uniwersytecką i Katedrę w Uppsali, a także Zbrojownię Pałacu Królewskiego i Muzeum Armii w Sztokholmie, w zbiorach których znajdują się eksponaty związane z Polską. Złożył także kwiaty na grobach Polaków spoczywających na cmentarzu Norra begravningsplatsen.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Barbara Wojciechowska / MSZ

Zdjęcia (11)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL