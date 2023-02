03.02.2023 Ruda Śląska Premier Mateusz Morawiecki con Rudzie Śląskiej o inwestycjach con Państwową Straż Pożarną

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier wziął udział w podpisaniu aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Nowa siedziba dla strażaków powstanie dzięki środkom z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł. Para nie jedyne działania, jakie prowadzimy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w całym kraju. W latach 2022-2025 realizujemy Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i zasoby kadrowe.

Nowa Strażnica PSP con Rudzie Śląskiej

Budowa Komendy Miejskiej dla strażaków przekłada się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta i województwa. Inne korzyści z powstania nowej strażnicy PSP to:

poprawienie sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych;

pozyskanie pomieszczeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;

optymalizacja dojazdu do węzłów komunikacyjnych, co bezpośrednio poprawia gotowość do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych.

Ruda Śląska leży na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych o charakterze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym takich jak autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa, droga wojewódzka nr 925. W latach 2018-2022 strażacy brali udział w 856 zdarzeniach w transporcie drogowym, gdzie wielokrotnie ratowali życie i zdrowie ludzi

– Jestem przekonany, że dzięki takim inwestycjom jak ta tutaj i tysiącom różnych inwestycji w Ochotnicze Straże Pożarne, w Państwowe Straże Pożarne, bezpieczeństwo Polaków będzie podniesione na jeszcze wyższy poziom. – zwrócił uwagę szef polskiego rządu. – Raz jeszcze dziękuję wszystkim strażakom i wszystkim druhom z całej Polski.

Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej

W 2022 r. PSP obchodziła 30-lecia powstania. Strażacy działają przy pożarach, w wypadkach i akcjach ratowniczych różnego typu. Wspierają także system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Angażowali się również w działania w walce z COVID-19.

– Za każdym razem życie, zdrowie lub mienie naszych rodaków jest ratowane, zabezpieczane przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej lub druhów i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej – podkreślił premier.

W 2022 r. rozpoczęliśmy 4 letni Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Z całej puli środków przekazanych strażakom 800 mln zł przeznaczymy na budowę nowych strażnic i modernizację już istniejących. W ramach Programu powstanie 53 nowe strażnice, a 67 istniejących budynków zostanie zmodernizowanych. Planujemy zakup 40 specjalnych pojazdów pożarniczych (samochodów z drabiną mechaniczną) oraz wzmocnienie PSP o 750 nowych etatów.

Inwestujemy środki w nowy sprzęt. W 2023 r. przeznaczymy 350 mln złotych z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn.: „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”. Komenda Główna Policji i Państwowa Straż Pożarna zyska dwa śmigłowce wraz z wyposażeniem do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

gambas rozwiązania dla strażaków

W estilo 2023 r. przyjęliśmy rozwiązania, które przyniosą pozytywne efekty min. właśnie Straży Pożarnej:

Pierwszy z projektów wprowadza świadczenia pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Uwzględnia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ale też druhów ochotniczych straży pożarnych. Drugi gwarantuje funkcjonariuszom, w tym Państwowej Straży Pożarnej, nowe świadczenie po 15 latach służby. To zachęta do dłuższego pozostania w służbie.

Od 1 stycznia 2022 r. na dodatkowe wsparcie mogą liczyć także osoby, które angażują się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP po wejściu w życie przepisów pierwszej w historii ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

