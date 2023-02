02.02.2023 Współpraca Polski i Chorwacji pokazuje sojuszniczą solidarność

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Dziękuję za naszą współpracę polsko-chorwacką, za nasze wspólne wysiłki, żeby wzmacniać odporność państw NATO i Unii Europejskiej wobec zagrożeń, które czyhają na nas wszystkich. Już pod koniec tego miesiąca, mój kolega, pan minister będzie w Polsce. Będziemy rozmawiać z żołnierzami polskimi, chorwackimi, amerykańskimi, brytyjskimi i rumuńskimi, którzy stacjonują w naszym kraju. Jestem zobowiązany, że siły chorwackie kontynuują swoją obecność na ziemi polskiej. To niewątpliwie wzmacnia interoperacyjność między naszymi siłami zbrojnymi i pokazuje solidarność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Chorwacji.

W czwartek 2 lutego br. szef MON przebywał z wizytą w Zagrzebiu, gdzie spotkał się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićem i ministrem obrony Mario Banožićem.

„W sytuacji zagrożenia, jakie stanowi próba odbudowy imperium rosyjskiego, ataku Rosji na Ukrainę, to właśnie solidarność państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki i wchodzących w skład Unii Europejskiej stanowi ważny fundament, na którym budujemy naszą odporność. Chciałem podkreślić również aktywność Polski na Bałkanach. Z radością i zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Organizacji Narodów Zjednoczonych o przedłużeniu misji w Bośni i Hercegowinie. Wojsko Polskie uczestniczy w tej misji i będzie uczestniczyć dalej. Mamy świadomość zagrożeń, które pochodzą ze wschodu, ale także z południa. Jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Tak postępowaliśmy, tak postępujemy i tak będziemy postępować w przyszłości”

– zaznaczył po spotkaniu wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę na wysiłki Polski i Chorwacji związane z modernizacją sił zbrojnych oraz możliwą współpracę w tym zakresie obu krajów.

„Oba nasze państwa zmieniają wyposażenie, unowocześniają wyposażenie swoich sił zbrojnych. Stąd też wysiłek i wysokie nakłady na modernizację wojska w obu naszych państwach. To jest pole do współpracy zarówno przemysłowej, ale także tej w ramach Unii Europejskiej, gdyż w ten sposób zwiększamy możliwości szybkiej modernizacji naszych sił zbrojnych. Bezpieczeństwo, jak wszyscy widzimy, jest kluczem do rozwoju naszych państw, ale także całej wspólnoty europejskiej”

– zaznaczył.

Rozmowy bilateralne dotyczyły m. in. kwestii wsparcia dla Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję w lutym 2022 roku. Ponadto ministrowie omówili sytuację na Bałkanach Zachodnich, współpracę w ramach NATO i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we Wzmocnionej Wysuniętej Obecności – NATO (enhanced Forward Presence, eFP) i misji na rzecz Ukrainy (Misji Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy / EUMAM Ukraine). Jednym z tematów spotkania była także wzajemna współpraca wojskowa obu państw.

Szef MON pogratulował Chorwacji wstąpienia do strefy Schengen, która zwiększy możliwości współpracy pomiędzy naszymi państwami.

„Chciałem pogratulować wstąpienia Chorwacji do strefy Schengen. Polska zawsze, od wielu lat, konsekwentnie popierała Chorwację. Sam swego czasu byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji i pamiętam te rozmowy na forum Unii Europejskiej. Zawsze Chorwacja mogła liczyć na wsparcie ze strony polskiej. Wejście do strefy Schengen tylko zwiększy możliwości podróży do Chorwacji, zwiększy możliwości wynikające z naszej przyjaźni, z tego, że szukamy wspólnie tego, co nas łączy. Można powiedzieć, że te więzy są tak silne, że stanowią dobre perspektywy na przyszłość”

Chorwacja wnosi swój wkład we wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, a polskie i chorwackie siły zbrojnie wspólnie angażują się w sojusznicze i europejskie projekty obronne, jak Grupa Bojowa UE. Polscy żołnierze realizują zadania szkoleniowo-doradcze w ramach misji PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Dynamiczne przebiega również współpraca w obszarze edukacji wojskowej oraz współpraca szkoleniowa wojsk specjalnych.

