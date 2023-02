02.02.2023 Dąbrówka Piekarnie i cukiernie skorzystają od 1 kwietnia z obniżonej stawki na gaz – to 200,17 zł za MWh

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd chce chronić polskie piekarnie i cukiernie przed wysokimi cenami gazu, spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Cena maksymalna dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystują piece ogrzewane gazem ziemnym, zostanie ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. Będzie a duża ulga dla firm, które nieraz płacą cenę powyżej 600 zł/MWh. Dzięki rządowemu rozwiązaniu, cena wypieków dla Polaków zostanie utrzymana na akceptowalnym poziomie.

Pomoc dla polskich piekarni i cukierni

Pieczywo to nadal podstawowy produkt zbożowy dla milionów Polaków – miesięcznie każdy zjada przeciętnie 2,75 kg chleba. Dlatego rząd chce, aby przedsiębiorstwa piekarnicze mogły płacić mniejszą cenę za gaz – na poziomie 200,17 zł/MWh.

Zaproponowana cena będzie atrakcyjna dla firm. Rządowe rozwiązanie oznacza, że ​​piekarnie będą płacić nawet o 400 zł/MWh mniej niż dotychczas.

Mniejsza cena za gaz dla przedsiębiorstw piekarniczych będzie obowiązywać desde 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 2,7 tys. przedsiębiorców.

– To będzie wielka ulga dla tych piekarni, dla tych cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej. Od 1 kwietnia mogą planować sobie już znacząco niższy koszt – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pomoc dla piekarni i cukierni to kolejny element wsparcia dla polskich firm w związku z wysokimi cenami prądu i gazu obok:

stałej ceny prądu dla małych i średnich przedsiębiorców w wysokości 785 zł/MWh;

pomocy dla firm energochłonnych – program z budżetem 5 mld zł.

Rządowe tarcze osłonowe – chronimy Polaków przed wysokimi cenami

Zaproponowane rozwiązanie dla piekarni i cukierni to kolejne rządowe wsparcie dla Polaków w ogólnoświatowym kryzysie gospodarczym, spowodowanym przez działania Moskwy i rosyjski atak na Ukrainę.

Aby chronić obywateli przed wysokimi cenami, wprowadziliśmy szereg tarcz osłonowych. Hasta min. obniżka podatku VAT na wiele produktów spożywczych i paliw, dodatki pieniężne do zakupu węgla, drewna, gazu czy zamrożenie cen prądu i gazu.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – niższy IVA a ulga dla portfeli

Pandemia COVID-19 była pierwszą przesłanką nadchodzącego kryzysu i inflacji na świecie. Już wtedy rząd podjął inicjatywę szybkiej reakcji i dzięki ówczesnym tarczom uratowaliśmy tysiące miejsc pracy.

W 2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, obniżyliśmy podatek VAT na wiele produktów i paliw. Dzięki temu, Polki i Polacy mogą kupować m.in. produkty po niższej cenie, niż bez interwencji rządu.

Polska dyplomacja na forum unijnym obroniła postulat o stosowaniu niższych stawek VAT na żywność. Dzięki naszym staraniom, mogliśmy przedłużyć 0% VAT w 2023 r., a państwa członkowskie Unii Europejskiej również będą mogły stosować to rozwiązanie, aby ulżyć portfelom swoich obywateli.

Przedłużyliśmy w Polsce stawkę 0% IVA na produkty spożywcze (np. mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce) do połowy 2023 r. Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało ponad 7,6 mld złotych.

Dowiedz się więcej o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa – zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii chroni Polki i Polaków przed gwałtownymi wzrostami rachunków za energię elektryczną i gaz przez cały 2023 r. Dzięki temu polskie rodziny unikną wydatków rzędu kilku tysięcy złotych, które musiałyby ponieść, gdyby o cenach energii decydował wyłącznie rynek.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa gwarantuje stałą cenę prądu dla zużycia rocznego na poziomie:

2000 kWh dla gospodarstw domowych;

2600 kWh dla osób z niepełnosprawnościami;

3000 kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny i gospodarstw rolnych.

Z zamrożenia cen energii skorzysta każdy.

Przekroczenie limitu nie oznacza jednak wyższego rachunku – maksymalna cena ponad limitem wynosi:

693 zł za MWh dla gospodarstw domowych;

785 zł za MWh dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo, jeżeli gospodarstwo domowe lub inny podmiot zużycie energii o ponad 10% w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii, otrzyma 10% obniżkę rachunku w 2024 r. To podwójna zachęta do oszczędności.

Wprowadzenie na 2023 r. ceny maksymalnej obniża znacząco ceny za energię elektryczną – oznacza ono ograniczenie podwyżki rachunków nawet o 70 proc. Z rozwiązania skorzysta aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej o Rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Rządowa Tarcza Energetyczna – dodatki osłonowe i rekompensaty

Wprowadziliśmy zestaw rozwiązań, które pomagają w walce z wysokimi cenami energii i jej źródeł – Rządową Tarczę Energetyczną. Dzięki niej, obywatele i podmioty wrażliwe (tj. szpitale, szkoły) mogą korzystać z dodatków i rekompensat, aby cena końcowa energii była niższa.

Rządowa Tarcza Energetyczna a m. en.:

dodatek węglowy;

dodatek osłonowy;

dodatek na inne źródła ciepła;

dodatek elektryczny,

mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą.

Równolegle zapewniliśmy bezpieczeństwo energetyczne kraju – zabezpieczyliśmy dostawy węgla i jego dystrybucję do obywateli, zapewniliśmy nowe źródła dostaw gazu i jego zapasy oraz utrzymaliśmy nieprzerwaną dostę paliś. Dzięki skutecznej współpracy z samorządami w zakresie dystrybucji, węgiel w niższej cenie dotarł w każdy zakątek Polski, do tych, którzy go potrzebowali.

Dowiedz się więcej o Rządowej Tarczy Energetycznej.

