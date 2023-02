01.02.2023 Nowa aplikacja mobilna do zarządzania dokumentami TAX FREE dla podróżnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nowa aplikacja mobilna do zarządzania dokumentami TAX FREE dla podróżnych01.02.2023

Aplikacja mobilna mTAX FREE PL jest kolejnym ułatwieniem w obsłudze dokumentów TAX ​​FREE.

Dzięki tej aplikacji podróżni mogą zarządzać własnymi dokumentami na swoim smartfonie w dowolnym czasie.

Od 1 luego 2023 r. wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione w Polsce są dostępne w aplikacji mobilnej.

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (UE). Broma a rozwiązanie dla:

podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,

otrzymał modelo z kasy rejestrującej,

wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Aplicación mTAX FREE PL

Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów udostępniły nową aplikację mobilną mTAX FREE PL do zarządzania własnymi dokumentami TAX FREE wystawionymi na terenie Polski. Są to kolejne działania w ramach wprowadzania elektronicznego systemu TAX FREE.

Od 1 luego 2023 r. wszystkie dokumenty zwrotu podatku VAT podróżnym są dostępne w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL. Aplikacja jest przeznaczona dla podróżnych czyli osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium UE, które dokonują w Polsce zakupu towarów w procedurze TAX FREE.

Aplicación mTAX FREE PL ułatwia dostęp do elektronicznej formy dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę i daje możliwość sprawdzenia online statusu dokumentu. Nowe rozwiązanie zapewnia podróżnym dostęp do wszystkich informacji o swoich dokumentach TAX FREE wystawionych w Polsce.

Aplicación mTAX FREE PL umożliwia:

rezygnację z wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE wystawianego podróżnym, którzy przekraczają granice UE przez polskie graniczne oddziały celne,

dostęp online do dokumentów TAX ​​FREE, w tym do ich aktualnych statusów,

zarządzanie własnymi dokumentami TAX FREE wystawionymi na terenie Polski,

pełną wiedzę o swoich dokumentach w dowolnym czasie,

usprawnienie odprawy towarów na granicy dzięki możliwości przekazywania informacji o właściwych dokumentach TAX FREE za pomocą kodu kreskowego.

Aplikację można pobrać w sklepie Play Google i App Store.

Aby korzystać z pełni funkcjonalności należy jednorazowo potwierdzić swoje konto przy odprawie TAX FREE na granicy. Autoryzacji dokonuje na prośbę podróżnego funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej podczas odprawy.

Zobacz film prezentujący nową aplikację mTAX FREE PL:

Obtenga información sobre TAX FREE en granica.gov.pl/TaxFree.

