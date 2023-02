01.02.2023 MF: Pomoc chorym dzieciom bez podatku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

MF: Pomoc chorym dzieciom bez podatku01.02.2023

Przeprowadzona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn podwyższa kwotę wolną od podatku. Dzięki temu podatki będą niższe.

Wprowadzone do niej górne kwoty limitów dla darowizn od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia.

Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na zbiórki środków na cele charytatywne. MF pracuje nad doprecyzowaniem zapisów.

Uchwalona przez Sejm 26 stycznia ustawa przewiduje z jednej strony podwyższenie kwot wolnych w każdej z trzech grup podatkowych, z drugiej zaś wprowadza limity tych kwot w okresie 5 lat:

36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Górne limity darowizn od wielu osób wprowadzone zostały żeby zapobiec możliwości prania pieniędzy. Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75% PIT od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn.

Nowe przepisy nie wpłyną negatywnie na kwestie zbierania środków na cele charytatywne. Ministerstwo Finansów już pracuje nad rozwiązaniem, które doprecyzuje zapisy ustawy.

OSI MIL