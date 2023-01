31.01.2023 Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o obligacjach, funduszach inwestycyjnych i BFG

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektarych in.

Nowe przepisy umożliwią emitowanie obligacji kapitałowych przez instytucje finansowe, co przyczyni się do zwiększenia ich bazy kapitałowej.

Przepisy mają wejść w życie 1 października 2023 r.

Przedłożony przez Ministra Finansów projekt nowelizacji wprowadzi do polskiego porządku prawnego unijne zasady emisji obligacji kapitałowych, czyli instrumentów wyposażonych w mechanizm absorpcji strat. Mechanizm ten zakłada, że ​​w przypadku problemów finansowych emitenta, będzie możliwe umorzenie części wartości obligacji lub ich zamiana na akcje.

Obligacje kapitałowe będą mogły emitować domy maklerskie, bank krajowy, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji. Rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej tych instytucji oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność i poziom stabilności finansowej.

Emisja obligacji kapitałowych zgodnie z polskim prawem umożliwi rozstrzyganie sporów między emitentami a nabywcami przed sądami w Polsce, a nie sądami innych państw członkowskich, co wzmocni ochronę polskich konsumentów.

Ponadto, nowe przepisy wprowadzą m.in. instrumento pokrycia niedoborów kapitałowych. W praktyce będzie to oznaczało czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji instytucji, która będzie potrzebowała pomocy w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych. Wsparcie będzie udzielane na wniosek instytucji.

Projekt wprowadza także nowe zasady podziału zysku netto przez BFG pomiędzy fundusze, służące do realizacji ustawowych zadań BFG. Zmiana pozwoli na bardziej równomierne skapitalizowanie poszczególnych funduszy, a w efekcie na lepsze rozłożenie obciążeń z tytułu składek wpłacanych na rzecz BFG przez podmioty zobowiązane. Rozwiązanie będzie skutkować mniejszymi kosztami dla konsumenta jako końcowego odbiorcy usług finansowych.

Proponowane rozwiązania wejdą w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem min. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

OSI MIL