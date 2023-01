31.01.2023 Polska wystąpiła z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska wystąpiła z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej31.01.2023

29 de Esticznia 2023 r. Polska przestała być członkiem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG).

O decyzji Polski przesądziło to, że Rosja jest jednym z głównych udziałowców MBWG.

29 de Esticznia 2023 r. Polska przestała być członkiem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Polska rozpoczęła formalny proces prowadzący do wystąpienia z tego Banku, który ma siedzibę w Moskwie, a Rosja jest jednym z jego głównych udziałowców.

Polska wraz z pozostałymi krajami UE będącymi członkami MBWG (Chequia, Słowacja, Bułgaria, Rumunia) ogłosiła zamiar opuszczenia Banku. Po wyjściu tych krajów w Banku pozostaną: Rosja, Mongolia oraz Wietnam.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu MBWG została przyjęta 26 maja 2022 r. Polska notyfikowała wypowiedzenie tej umowy 28 lipca 2022 r. Od tego czasu prowadzone były działania na forum Banku w celu uzgodnienia zasad wyjścia i rozliczenia finansowego w zakresie należności i zobowiązań, w szczególności w odniesieniu do udziału Polski w kapitale Banku. Ta kwestia będzie przedmiotem odrębnego porozumienia, którego zawarcia można oczekiwać w ciągu kliku miesięcy.

OSI MIL