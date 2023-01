30.01.2023 Siedlce Bezpieczeństwo warunkiem rozwoju Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W czasie rządów koalicji PO-PSL zlikwidowanych zostało 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Szczególnie silny cios rządzący wówczas Polską zadali w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny na wschodzie naszego kraju. Zlikwidowano te jednostki, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kierunku, który historycznie zawsze był bardzo groźny dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – powiedział w Siedlcach wicepremier Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek 30 stycznia br. Mateusz Morawiecki, premier RP i wicepremier Mariusz Błaszczak spotkali się z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach. Podczas konferencji szef MON mówił o trwającej rozbudowie jednostek Wojska Polskiego oraz ich modernizacji.

W 2018 roku zamówiliśmy system PATRIOT obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Już PATRIOT-y od końca ubiegłego roku są na ziemi polskiej, w 2019 roku zamówiliśmy rakiety HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 km. Taki system doskonale sprawdza się w rękach Ukraińców odpierając nawałę rosyjską. (…) W 2021 roku zamówiliśmy BAYRAKTARY i są już one na wyposażeniu Wojska Polskiego. Zamówiliśmy czołgi ABRAMS, do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Już w tym roku używane czołgi ABRAMS trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. W końcu reaktywowaliśmy dywizję, Żelazną Dywizję. 18 Dywizja Zmechanizowana powstała z siedzibą tu, w Siedlcach. (…) W końcu w tym roku, na wyposażenie Wojska Polskiego trafią także zestawy rakietowe CHUNMOO, trafią samoloty FA-50 zamówione w ubiegłym roku. Czołgi K-2, koreańskie czołgi od grudnia ubiegłego roku, też są na wyposażeniu Wojska Polskiego. A zamawiamy także broń w polskim przemyśle zbrojeniowym.

– podkreślił szef MON.

O konieczności zwiększania nakładów na wojsko i modernizacji mówił podczas konferencji także premier Mateusz Morawiecki.

Polacy powierzyli nam rządy w trudnym czasie. Wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej. Dlatego w tym roku dokonamy bezprecedensowego wysiłku – 4 proc. do PKB na polskie wojsko. To być może będzie największy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO. (…) To będzie wyraźny dowód dla wszystkich państw – my będziemy bronić naszej ziemi, Polska jest bezpieczna, Polska będzie coraz bezpieczniejsza razem z naszymi sojusznikami

– powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że dla polskiego rządu najwyższym, absolutnym priorytetem jest zwiększenie siły polskiej armii i wzmocnienie obecności wojsk NATO na terytorium Polski.

Mówiąc o rozwoju Wojska Polskiego szef MON przypomniał o tym, że nie zawsze tak było, a wiele jednostek Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych za czasów rządów koalicji PO-PSL.

Kolejnym kierunkiem, na którym likwidowano jednostki wojskowe był kierunek północno-wschodni. Zlikwidowano 16. Brygadę Zmechanizowaną z siedzibą w Morągu, zlikwidowano Pułk Artylerii z siedzibą w Braniewie, zlikwidowano 15 dywizjonów rakietowych obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Zlikwidowano 8 eskadr lotnictwa taktycznego, zamiast budować jednostki, wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, to właśnie likwidowano jednostki wojskowe

– mówił podczas spotkania M. Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów.

18. Dywizja Zmechanizowana jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej. W czerwcu 2021 r. dywizja osiągnęła pełną gotowość operacyjną. W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1. Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18. Pułk Logistyczny z Łomży i 18. Batalion Dowodzenia z Siedlec. W trakcie formowania są 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa, 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18. Batalion Rozpoznawczy w Białej Podlaskiej.

