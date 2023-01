Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wojsko Polskie było przez wiele lat zaniedbywane, rozbrajane i redukowane. Likwidowano wiele jednostek i ośrodków szkoleniowych wojska. Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę wywołała drastyczne zmiany w geopolityce naszego regionu. Wiemy, że wolność nie jest dana raz na zawsze i w obliczu zagrożenia, trzeba móc ją obronić. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził 18. Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach. Ta nowa dywizja jest dziś jednym z przykładów, że odbudowujemy i modernizujemy polską armię, tworzymy nowe jednostki wojskowe i zachęcamy do służby w polskim wojsku. Kupujemy najnowocześniejszy sprzęt i regularnie odbywamy ćwiczenia z sojusznikami, którzy stacjonują u nas w ramach NATO. Każdy centymetr polskiej ziemi jest bezpieczny.

Odbudowujemy i modernizujemy Wojsko Polskie

1. Ciechanowski Pułk Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

3. Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta con Lublinie

1. Batallón Siedlecki Rozpoznawczy

1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki

Para tylko niektóre z jednostek wojskowych, które zostały zlikwidowane do 2015 roku. Do tego czasu bagatelizowane było zagrożenie ze Wschodu. Jednak odpowiednio szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że polityka redukcji wojska była polityką błędną, prowadzącą donikąd.– My będziemy bronili każdego centymetra kwadratowego polskiej ziemi. Przesmyk Suwalski jest bezpieczny, Brama Brzeska, Siedlce całe, to terytorium Rzeczypospolitej jest także bezpieczne. Ponieważ dla nas uzbrojenie polskiej armii, zwiększenie siły polskiej armii, wzmocnienie obecności wojsk NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – to najwyższy, absolutny priorytet – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w jednostce wojs.

W 2017 roku powołaliśmy do życia Wojska Obrony Terytorialnej, które dziś już liczą dziesiątki tysięcy żołnierzy.

W 2018 roku utworzyliśmy 18. Dywizję Zmechanizowaną, która dziś posługuje się najnowocześniejszym sprzętem wojskowym.

W 2012 roku powołaliśmy Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni tworząc jednocześnie nową gałąź sił zbrojnych – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Rozpoczęliśmy również formowanie kolejnej dywizji – 1. Dywizji Piechoty Legionów w województwie podlaskim.

Największe inwestycje w obronność w historii RP

– Wiemy doskonale, że to właśnie uszczelnienie systemu finansowego, naprawa tego systemu, pozwoliła sfinansować ogromne wydatki na uzbrojenie, ogromne wydatki na przyjęcie nowych żołnierzy do polskiej armii. Para się dzieje na naszych oczach – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki. – Uzdrowiliśmy finanse publiczne i uzbroiliśmy polskiego żołnierza – podkreślił.

To właśnie dobra sytuacja finansów publicznych pozwala na bezprecedensową modernizację naszej armii. Stabilne i coraz wyższe przychody do budżetu państwa pozwalają na większe inwestycje w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Przyjęty przez Sejm budżet na 2023 r. przewiduje wydatki na obronność w wysokości 97,4 mld zł, czyli blisko 4 proc. PKB. W 2015 r. było a jedynie 37 mld zł, czyli 2,2 proc. PKB. Para wzrost o ponad 160 proc.

Dodatkowe nakłady finansowe na armię są przeznaczane między innymi na rekrutacje, podwyżki pensji dla żołnierzy oraz modernizację broni i wyposażenia.

Desde 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. hacer bien 164 tys. obecnie – to dowód, że dziś służba w polskiej armii jest atrakcyjnym zatrudnieniem i dla wielu powodem do dumy.

Najnowocześniejszy sprzęt dla polskich żołnierzy

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili 18. Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach. Broma para jedna z najmłodszych jednostek w Wojsku Polskim. Między innymi do niej trafiają nowoczesne pojazdy wojskowe, zakupione w ramach modernizacji polskiej armii.

– Mi dzisiaj już ściągamy do Polski czołgi K2, armatohaubice K9, HIMARSy zostały zamówione i przyjeżdżają niedługo do Polski. Już na ziemi polskiej są Patrioty – najnowocześniejsze systemy antyrakietowe i przeciwsamolotowe. Ściągamy do Polski najnowocześniejszy sprzęt, a także produkujemy nasz jak Kraby, jak Pioruny – powiedział szef rządu w temacie modernizacji polskiej armii.

Rok 2022 to rok przełomowy dla Wojska Polskiego

OSI MIL