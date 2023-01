28.01.2023 13 742 żołnierzy w 2022 roku wstąpiło do wojska. To był rekord od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W ubiegłym roku do Wojska Polskiego przystąpiła rekordowa liczba żołnierzy. Myślę tu o żołnierzach zawodowych – 13 742 żołnierzy. To był rekord od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej. To jest tylko pierwszy etap, bo w tym roku, w 2023 roku nasza kampania „Zostań Żołnierzem RP” tylko będzie nabierała tempa. W związku z tym już do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosili się kolejni ochotnicy. (…) Dziś i jutro w 8 brygadach, 370 żołnierzy WOT złoży lub złożyło już przysięgę. Bardzo im za to serdecznie dziękuję. Budujemy siłę Wojska Polskiego. Budujemy nowe jednostki wojskowe – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak w Lublinie.

28 stycznia szef MON wziął udział w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W szeregi lubelskiej jednostki wstąpiło 68 żołnierzy. Była to to pierwsza w tym roku i 46 w historii 2 Lubelskiej Brygady OT przysięga wojskowa.

Szef MON dziękując nowym żołnierzom za ich decyzję o wstąpieniu do Wojska Polskiego zaznaczył, że polska armia musi być większa i wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. To warunek konieczny do tego, żeby Polska była bezpieczna.

Tworzymy nowe brygady WOT. Tu na Lubelszczyźnie powstała kolejna brygada WOT. Również w woj. podkarpackim też są dwie brygady WOT. W województwie mazowieckim Stołeczna Brygada WOT. Rozbudowujemy liczebnie Wojsko Polskie. Powstają także nowe jednostki wojska zawodowego, również tu w woj. Lubelskim. Niebawem będę miał zaszczyt i przyjemność, żeby odwiedzić województwo lubelskie i ogłosić powstanie nowego garnizonu. Tworzymy nowe garnizony Wojska Polskiego. Tak dzieje się od 2015 roku, od kiedy prezydentem został pan Andrzej Duda i od kiedy PiS objęło rządy. Do 2015 roku jednostki były likwidowane, chociażby przykład Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, zlikwidowanej przez rząd PO-PSL w 2011 roku. Odtworzyliśmy tę brygadę. Wchodzi ona w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej – dywizji, która stoi na straży bezpieczeństwa wschodniej Polski

– mówił podczas przysięgi szef MON. Wicepremier odniósł się także do trwającego procesu modernizacji Wojska Polskiego i wyposażania jednostek wojskowych w nowoczesny sprzęt.

Również bardzo dynamicznie wzmacniamy Wojsko Polskie poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W grudniu ub. roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze koreańskie czołgi K-2, również armatohaubice K-9. W tym roku kolejne dostawy, w tym HIMARS-ów, świetnie sprawdzających się w rękach Ukraińców, pozwalając im odpierać rosyjską agresję. W tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią też koreańskie K239 Chunmoo, a więc rakiety, które mają podobną charakterystykę do HIMARS-ów. Ale także w tym roku trafią do Wojska Polskiego, 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, czołgi Abrams, czyli najnowocześniejsze i najcięższe czołgi, które też będą stanowiły bardzo ważny argument, jeśli chodzi o odstraszanie agresora. Bo naszym zadaniem, zadaniem polskich władz, jest wzmacnianie Wojska Polskiego tak, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie zdecydował się nas zaatakować

– dodał wicepremier.

Mówiąc o rekrutacji do Wojska Polskiego wicepremier podziękował wszystkim, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się na służbę. Zaznaczył, że Wojsko Polskie powinno liczyć 300 tys. żołnierzy. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad drogą życiową, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim, tak jak 13742 żołnierzy w zeszłym roku. W tym roku przygotowaliśmy ponad 25 tys. miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Dynamicznie rozwija się także WOT, który liczy 36 tys. żołnierzy. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmij 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy WOT i 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. Mogę powiedzieć, że dziś pod bronią mamy 164 tys. żołnierzy. I to jest właśnie najważniejsze, żeby zapewnić naszej Ojczyźnie bezpieczeństwo

– na zakończenie dodał wicepremier M. Błaszczak.

***68 ochotników z Lubelszczyzny, który w sobotę złożyli przysięgę wojskową, to uczestnicy szkolenia podstawowego w ramach projektu „Ferie z WOT”. Blisko połowa z nich to młodzi mieszkańcy województwa lubelskiego – studenci oraz pełnoletni uczniowie, którzy w czasie wolnym od nauki postanowili poznać podstawy wojskowego rzemiosła, m.in. strzelectwa, taktyki, zasady zachowania na polu walki, udzielania pierwsze pomocy, podstawy łączności czy topografii.

