27.01.2023 „Strzelnica w powiecie” – rozwijamy umiejętności strzeleckie młodzieży klas wojskowych i organizacji proobronnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Otwieramy jedną z wielu strzelnic, jakie powstają w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej. W ubiegłym roku podpisaliśmy 104 umowy na realizację strzelnic. 95 strzelnic, właśnie takich jak tu w Piastowie już powstało. Powstało także 9 strzelnic pneumatycznych. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na dofinansowanie tego rodzaju strzelnic prawie 20 mln złotych. Ten program będziemy kontynuować oczywiście również w tym roku. Jest on ważny ze względu na konieczność najpierw pozyskania, potem doskonalenia umiejętności strzeleckich, umiejętności obronnych przez młodzież, ale także przez wszystkich tych którzy są zainteresowani właśnie budową i rozwojem umiejętności obronnych” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas otwarcia strzelnicy w Piastowie.

W piątek 27 stycznia br. szef MON otworzył strzelnicę wirtualną w szkole im. Fridtjofa Nansena, która powstała w ramach programu MON „Strzelnica w powiecie”.

“Zainteresowanie strzelnicami powinno być jak najbardziej powszechne m. in. ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę. W związku z tym, my Polacy, aby odstraszyć agresora musimy być także przygotowani na to, żeby udowodnić, że potrafimy obsługiwać broń, żeby udowodnić, że jesteśmy zorganizowani. To jest właśnie gwarancja naszego bezpieczeństwa”

– mówił wicepremier.

Program „Strzelnica w powiecie” powstał, by zapewnić możliwość doskonalenia bezpiecznego posługiwania się bronią oraz rozwijania umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. MON dofinansowuje powstawanie nowych strzelnic oraz rozwijanie istniejących. Utworzona w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena strzelnica typu „POJEDYNEK” to kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system, działający w wirtualnej rzeczywistości, opracowany na potrzeby rynku cywilnego, ale oparty na nowoczesnych systemach wojskowych. To polski produkt, stworzony przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. Dofinansowanie strzelnicy ze środków MON wpisuje się we wsparcie możliwości dydaktycznych dla szkół realizujących certyfikowane programy klas mundurowych. Wiceprezes Rady Ministrów przypomniał także ostatnie decyzje resortu w odniesieniu do modernizacji Wojska Polskiego.

“W ubiegłym roku pierwsze koreańskie czołgi zostały dostarczone do Wojska Polskiego. Także dostarczone zostały armatohaubice. Również sprzęt związany z wyposażeniem osobistym żołnierzy Wojska Polskiego”

– wspomniał szef MON.

“Ten rok z kolei zaczęliśmy od podpisania kolejnej umowy z radomskimi zakładami produkującymi karabiny GROT, a więc karabinami które trafiają systematycznie na wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. Wzmacniamy w ten sposób Wojsko Polskie, ale tak jak powiedziałem wcześniej naszym zadaniem jest również upowszechnienie umiejętności obsługi broni. Służą temu właśnie strzelnice. Strzelnice zarówno tradycyjne, jak i te nowoczesne, te których przykład właśnie za chwilę będziemy mogli oglądać. Te strzelnice zostały zaprojektowane i zbudowane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia na podstawie wymagań wojskowych. Operują w świecie wirtualnym, są multimedialne, są bardzo nowoczesne i bardzo chwalone przez użytkowników. Strzelnica tu w Zespole Szkół w Piastowie jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów. Dla uczniów, którzy nie tylko w klasach mundurowych, ale także w innych klasach będą mogli z niej korzystać”

– mówił wicepremier. Szef MON podkreślił, że strzelnica będzie także otwarta dla wszystkich chętnych, dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

“To jest właśnie właściwe podejście, żeby umożliwić upowszechnienie tych umiejętności w jak najszerszym kręgu odbiorców. Liczę także na to, że absolwenci, tegoroczni maturzyści przystąpią do Wojska Polskiego, że będą żołnierzami Wojska Polskiego. Silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę”

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

***Program „Strzelnica w powiecie” wspiera jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) w budowie i rozwoju infrastruktury strzeleckiej. W szczególności jest skierowany do młodzieży klas wojskowych oraz organizacji proobronnych.

MON cyklicznie ogłasza konkursy ofert na zadania służące obronności m.in. : budowę i remont strzelnic oraz rozwój strzelectwa sportowego, w tym tworzenie wirtualnych strzelnic i organizację cyklu szkoleń strzeleckich.

Galeria ->>> „Strzelnica w powiecie” – rozwijamy umiejętności strzeleckie młodzieży klas wojskowych i organizacji proobronnych

OSI MIL