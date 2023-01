Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Porozumienie o współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego27.01.2023

27 stycznia br. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Porozumienie ma charakter ramowy, a jego celem jest określenie zasad współdziałania obu instytucji w odniesieniu do nowych wyzwań przed jakimi staje służba zagraniczna w związku z dynamicznymi zmianami zachodzązyócymi w sferze midoęzyóchdunk.

Współpraca stron będzie obejmowała komponent o charakterze edukacyjnym, w tym organizowanie szkoleń i konferencji, oraz informacyjny w formie wymiany ocen, materialłów i analiz. Podpisany dokument będzie stanowił także podstawę do udzielania wzajemnego wsparcia. Współpraca instytucji zapewni efektywniejszą realizację zadań ustawowych CBA poprzez minimalizację ryzyka występowania zagrożeń korupcyjnych w służbie zagranicznej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), działające na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Jest Służbą Specjalną Powołaną do Zwalczania Korupcji w życiu publicznym I Gospodarczym, w szczególNoŚci waficytucjach państwowych i samoriaąch, dokehakwhiM.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

