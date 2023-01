27.01.2023 Varsovia 20 lat Wojskowego Instytutu Medycznego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Bezpieczeństwo, nad którym czuwa Wojska Polskie, bezpieczeństwo naszej Ojczyny ma wiele wymiarów. W wymiarze dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego bardzo ważną rolę odgrywa wojskowa służba zdrowia. Cieszy się ona dużym zaufaniem ze strony Polaków. Służba żołnierzy i pracowników cywilnych wojskowej służby zdrowia jest doceniana i zauważana. Jesteście zawsze i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas uroczystości w Wojskowym Instytucie Medycznym.

W piątek, 27 stycznia w Warszawie wiceprezes Rady Ministrów wziął udział w uroczystych obchodach 20. rocznicy utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

– Kiedy sięgamy pamięcią do ostatnich wydarzeń, to niewątpliwie wojskowa służba zdrowia odegrała znaczącą rolę podczas pandemii. Jesteśmy wdzięczni za zorganizowanie szpitali, w tym szpitala polowego. To był szpital, który został zorganizowany na podstawie doświadczeń, również naszych medyków wojskowych, które zostały zaciągnięte podczas misji w Lombardii i Stanach Zjednoczonych. Zresztą tym wyróżnia się Wojskowy Instytut Medyczny, kierowany przez pana generała, przez pana profesora, który poszukuje rozwiązań i je wdraża – często bardzo przełomowe. Ważne jest to, że WIM jest także państwowym instytutem badawczym, a więc te wszystkie prace naukowe mogą być przekładane w praktykę

– zaznaczył wicepremier.

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym MON (CSK MON WIM) jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym wojskowej służby zdrowia. Ma akredytację ministra zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP.

– Dla mnie osobiście ważne jest to, że powstała filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie. To powiat podwarszawski, który był pozbawiony opieki medycznej w postacie szpitala. Jeden z nielicznych powiatów w Polsce, który nie posiadał szpitala. Legionowo jest ściśle związane z Wojskiem Polskim. Kiedy do tego dołączymy fakt rozwoju liczebnego Wojska Polskiego, to czymś oczywistym było to, że ten szpital powstał. Tak jak każdy szpital wojskowy jest otwarty na świadczenie pomocy wszystkim pacjentom. Ale przede wszystkim koncentruje się na pomocy niesionej żołnierzom Wojska Polskiego

– zaznaczył wicepremier.

– Jestem o tym głęboko przekonany, że wojskowa służba zdrowia będzie się rozwijała. Tak jak powiedział pan prezydent, mamy przygotowaną koncepcję jej rozwoju. (…) Musimy wzmacniać Wojsko Polskie, wzmacniać je liczebnie oraz wyposażać w nowoczesną broń. Ale też wzmacniamy Wojsko Polskie poprzez rozwój wojskowej służby zdrowia. Wszystkie te elementy tworzą jedną całość. Taką, która jest gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– podkreślił szef MON.

– Ogromnie dziękuję za pomoc Ukrainie. Wiem, że leczycie rannych żołnierzy, że wspieracie ukraińskie służby medyczne, że doskonalicie ich prowadząc szkolenia, że współpracujecie z nimi na co dzień. W istocie zatem każdego dnia swojej służby tutaj niesiecie także i pomoc broniącej się przed rosyjską napaścią Ukrainie

– powiedział z kolei uczestniczący w obchodach rocznicowych WIM prezydent Andrzej Duda.

Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi działalność naukową, badawczo-rozwojową, ekspercką i dydaktyczną, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz uprawnienia do specjalizacji w 47 dziedzinach medycyny.

Tematyka badań naukowych realizowanych w WIM obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne, zmierzające do wykorzystania wyników w praktyce klinicznej. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i poszukiwanie nowych metod postępowania diagnostyczno-leczniczego. Opracowywane są również własne modyfikacje sposobów postępowania przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki, wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych.

