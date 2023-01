26.01.2023 Budżet na 2023 rok cheka już tylko na podpis prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Budżet na 2023 rok czeka już tylko na podpis prezydenta26.01.2023

Sejm przyjął ostatecznie ustawę budżetową na 2023 r. Para bezpieczny i odpowiedzialny budżet na niepewne czasy.

Zapewnia wsparcie osobom dotkniętym skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego.

Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki – 672,5 mld zł, a deficyt nie więcej niż 68 mld zł.

Pracując nad przyjętą przez Sejm ustawą budżetową musieliśmy stawić czoła niespotykanej w ostatnich lata zmienności sytuacji geopolitycznej, turbulencjom na rynkach surowcowych i gospodarce dotkniętej przez te zewnętrzne. Mam tu na myśli wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny czy sytuację makroekonomiczną na świecie. Każde z tych występujących zjawisk wpływa bowiem na stronę dochodową i wydatkową budżetu, jak i wysokość deficytu. Konstruując budżet odpowiedzieliśmy na najważniejsze wyzwania, jakimi są m.in. zapewnienie kontynuacji ambitnych programów społecznych, wzrost wydatków na obronność do 3% PKB, waloryzacja rent i emerytur z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez efektywnych działań uszczelniających system podatkowy oraz – wynikających z rozwoju w ostatnich latach polskiej gospodarki – rosnących wpływów z podatków. Naszą odpowiedzialność budżetową udało się połączyć z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ustawa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

W ustawie przyjęto:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł

límite wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,

deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5% PKB,

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,

inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8%,

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%,

W zakresie budżetu środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada:

dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł,

wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,

deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

dochodia

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała sytuacja makroekonomiczna.

W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianiew działaniach mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6% PKB,

środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych desde el 1 de marzo de 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. esmeril,

3% PKB en obronność,

zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli desde 1 stycznia 2023 r.,

środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

zwiększenie wydatków na rolnictwo.

OSI MIL