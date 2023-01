26.01.2023 Komorowo Premier Mateusz Morawiecki: Razem z całym wolnym światem, musimy pomóc Ukrainie, aby przetrwała

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska jest jednym z liderów wsparcia dla walczącej Ukrainy. Przekazujemy sprzęt wojskowy oraz angażujemy się w pomoc humanitarną i logistyczną. Nasze zdecydowane działania plasują nas w czołówce krajów, które wspierają Ukrainę w obliczu agresji rosyjskiej. O wyzwaniach związanych z pomocą dla naszego wschodniego sąsiada premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z komisarzem Unii Europejskiej ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarčiciem. Wspólnie odwiedzili oni składnicę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej.

Solidarna pomoc dla Ucrania

Aby Ukraina mogła skutecznie walczyć z Rosją, ważne są m.in. korytarze humanitarne. Od początku wojny Polska, razem z Komisją Europejską i Ukrainą, robi wszystko, aby pomoc docierała bez przeszkód. Broma para wsparcie humanitarne, gospodarcze i wojskowe. Kluczowy dla zapewnienia pomocy Ukrainie jest transportowy hub pod Rzeszowem. Unia Europejska wysłała do tej pory na Ukrainę 80 tys. ton pomocy humanitarnej, z czego 80 proc. przeszło przez terytorium Polski. Pomagamy w całym procesie logistycznym.

„Tylko razem, solidarni, możemy pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. „Poprzez zasoby z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych i z całego wolnego świata, musimy dopomóc Ukrainie, aby przetrwała” – wyjaśnił.

Wsparcie militarne dla ukraińskiego wojska

Polska presja i wysiłki dyplomatyczne, aby dostarczyć Ukrainie zachodni sprzęt wojskowy, w tym czołgi, odnosi wymierne rezultaty. „Budujemy całą koalicję państw, żeby nowoczesne czołgi pozwoliły zakończyć wojnę jak najszybciej” – zaznaczył szef polskiego rządu. „Czołgi nie są po to, żeby jeździć na defiladzie, czołgi są po to, aby wspierać walczących w obronie wolności i suwerenności” – dodał.

Jak podkreślił premier, decyzja o wysłaniu czołgów Abrams i Leopard jest decyzją kluczową. „Może ona mieć wartość nie tylkosimboliczną i psychologiczną, ale także ogromną wartośćstrategicazną i militarną” – powiedział szef rządu.

Działania RARS en Ucrania

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych realizuje część zadań związanych z pomocą materialną dla ukraińskiej ludności i walczących. Dotyczy to zarządzania zapotrzebowaniem, dokupywania najpilniejszych rzeczy i organizowania logistyki. Towary i zasoby, które są niezbędne do uniknięcia katastrofy humanitarnej, są przekazywane Ukrainie zarówno od Polski, jak i innych krajów.

