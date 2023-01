25.01.2023 Ostrzegamy przed e-mailami podszywającymi się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów (MF) lub Krajową Administrację Skarbową (KAS).

MF i KAS nie wysyłają tego typu wiadomości e-maili na adresy podatników.

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail napisanych w języku angielskim, w których nadawca podszywa się pod Ministerstwo Finansów lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów MF lub KAS.

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem nas przekazaniyniem i przekazaniem.

Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):

Od: MINISTERIO DE FINANZAS POLONIAdesláno:úterý 24. ledna 2023 11:21Komu: xxxPředmět: ATENCIÓN: SRA. XXX

MINISTERIO DE FINANZAS

Ministros dos Finansów

ul. Swietokrzyska 12, P.O. Box 20, Varsovia, 00916,

Warswa.

Polonia

Certificación de Liquidación de Bonos de Transferencia Internacional de Fondos

ATENCIÓN A

SEÑORA. XXX

Nosotros, el ministerio de finanzas de Polonia, hemos ordenado detener la liberación de su cantidad de fondos de 297 500 EURS destinados a su cuenta bancaria con ING Bank en Polonia, que ya hemos señalado a la OFICINA CENTRAL DE ING BANK aquí en Polonia que hasta que obtenga el certificación de liquidación de bonos de transferencia de fondos internacionales antes de que podamos ordenar al Banco Central que libere sus fondos en su cuenta ING Bsnk.

Tenga en cuenta que tendrá que pagar 27 850 € para obtener este bono de autorización del Ministerio de Finanzas de Polonia antes de que sus fondos puedan ingresar a su cuenta de ING Bank.

Sin esta certificación de liquidación de bonos, no podemos ordenar al banco central polaco que deposite sus fondos en su cuenta de ING Bank.

Estamos a la espera de su respuesta sincera.

Nuestros amables saludos.

Sr. Bartosz Zbaraszczuk

Secretario de Estado, Jefe de la Administración Nacional de Ingresos

Przykład fałszywych załączników poniżej.

