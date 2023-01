Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nie wszyscy uczniowie mają równy dostęp do sprzętu komputerowego – pokazała a la pandemia COVID-19 i nauka zdalna. Rozwiązujemy diez problema – już jesienią do 370 tys. 4-klasistów trafią nowe laptopy. Przekażemy na ten cel 760 mln złotych. Inwestycja będzie korzystna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 4 klasa szkoły podstawowej to początek nauki licznych przedmiotów. Para właśnie od tego etapu, dzieci będą miały dostęp do odpowiedniego sprzętu, a nauczyciele będą mogli podczas lekcji korzystać z nowych technologii.

Cyfryzacja edukacji – inwestycja w przyszłość

Pandemia COVID-19 zmieniła świat, który dotychczas znaliśmy. Zarówno praca jak i nauka przeszła w tryb zdalny. Niektórzy uczniowie mieli problema z udziałem w lekcjach en línea. Dotyczyło a min. rodzin wielodzietnych. Jako rząd odpowiadamy na ten problema. Już jesienią 370 tys. uczniów będzie mogło cieszyć się nowymi laptopami.

„Dzisiaj komputer jest już niezbędnym instrumentem, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnego systemu edukacji” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje w edukację, cyfryzację czy technologie są kluczowe dla przyszłości Polski. Nieustannie zauważamy zmiany oraz rozwój w obszarze technologii. Uczniowie muszą mieć równy dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby móc w tych zmianach uczestniczyć.

„Dzieci i młodzież muszą mieć kompetencje cyfrowe, aby się sprawnie poruszać we współczesnym świecie” – podkreślił szef rządu.

Programa na lata

W tym roku zaczynamy program wieloletni – planujemy co rok kupować laptopy dla 4-klasistów. Broma para ważna inwestycja w edukację młodych ludzi i znaczące odciążenie budżetów rodzinnych.

Uczniowie, którzy otrzymają nowy sprzęt, będą mogli korzystać z laptopów w następnych latach nauki w szkole podstawowej. Przeznaczymy na tę inwestycję 760 mln zł.

„Czas ostatecznie wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i przenieść system nauczania naszych dzieci na jak najwyższy poziom” – powiedział premier.

Dlaczego 4-klasiści?

Uczniowie zaczynają:

naukę większej liczby przedmiotów, niż w klasach 1-3;

zajęcia z informatyki;

podstawę programową, w której potrzebne są komputery;

rozwijać umiejętności cyfrowe na różnych lekcjach.

Dodatkowo nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia dla uczniów, którzy będą korzystać z laptopów tej samej jakości. 4-klasiści będą mieli do nich równy dostęp.

„Staramy się na wszystkie możliwe sposoby wyrównywać nierówności” – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Laptopy dla uczniów z terenów popegeerowskich

To nie pierwsze rządowe wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci. W 2022 r. wyposażyliśmy w laptopy, komputery czy tablety ok. 218 años. uczniów z terenów popegeerowskich, czyli z obszarów po zamkniętych państwowych gospodarstwach rolnych (PGR). Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 600 mln zł, w ramach konkursu grantowego.

Jego celem była eliminacja ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji. Dzieci i wnuki byłych pracowników PGR mają zapewniony równy dostęp do sprzętu komputerowego i internetu. Zakup zrealizowaliśmy ze środków UE.

Laboratorio Przyszłości

Inwestujemy również w nowe technologie dla szkół. Przekazaliśmy im wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły mogą wybierać z kilkuset propozycji nowoczesnego sprzętu technicznego, min.:

drukarki 3d,

gafas de realidad virtual,

robot,

mikrokontrolery.

Chcemy, aby szkoły podstawowe mogły budować wśród uczniów kompetencje przyszłości. Szczególnie z tzw. kierunków STEAM (ang. ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas). Tworzymy nowoczesne szkoły – miliony uczniów będą mogły uczyć się, eksperymentować i zdobywać praktyczne umiejętności podczas lekcji.

