23.01.2023 Srebra z Funduszu Obrony Narodowej trafiły do ​​Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Fundusz Obrony Narodowej jest częścią tradycji, historii i ofiarności, a więc patriotyzmu naszych przodków. Część srebra Funduszu została dziś formalnie przekazana do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pomyślmy, ile wyrzeczeń niosła z sobą ta akcja. Ile nadziei pokładano właśnie w tym, że przekazywano właśnie to, co było cennego na rzecz Fundusz Obrony Narodowej, tak żeby obronić Polskę przed napaścią. Spodziewano się tej napaści. Może w mniejszym stopniu spodziewano się tego, co wielokrotnie było przekleństwem naszym, a więc porozumienia Berlina z Moskwą, to jest paktu Ribbentrop-Mołotow. Porozumienia ponad naszymi głowami naszych sąsiadów zawsze kończyły się źle” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej w Poznaniu.

W poniedziałek, 23 stycznia br. szef MON wziął udział w uroczystości przekazania zbioru sreber Funduszu Obrony Narodowej do Muzeum Narodowego w Poznaniu.

„Nie zmarnujcie niepodległości, przestrzegał wybitny Polak, prezydent Edward Raczyński. Nie zmarnujcie niepodległości. Co należy zrobić, żeby jej nie zmarnować? Trzeba budować instytucje państwa polskiego. W bardzo ścisłym związku z nasza historią, tradycją i kulturą. Trzeba przekazywać przesłanie, polskie przesłanie kolejnym pokoleniom. Nie upajać się jakąś europejskością, ale pokazywać to, co jest związane z naszym dziedzictwem narodowym”

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak. Fundusz Obrony Narodowej utworzono na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 roku w celu pozyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia państwa przez hitlerowskie Niemcy. Gromadził środki pochodzące z darów i zapisów osób prywatnych, instytucji oraz ze składki społecznej. Polacy niezwykle ofiarnie zasilili FON zarówno w postaci gotówkowej, jak i rzeczowej, w tym kosztownościami.

„Dziś robimy wszystko, żeby nie odbudowane zostało imperium rosyjskie. Żeby to, co związane jest z takimisimbolicznymi działaniami rosyjsko-niemieckimi jak Nord Stream, żeby to nie miało wymiaru odnoszącego się do naszego bezpieczeństwa. Dlatego wspieramy Ukrainę, dlatego staramy się wesprzeć zaatakowanych. Robimy to konsekwentnie, bo już w 2008 roku świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński w Gruzji ostrzegał przed odbudową imperializmu rosyjskiego. Ten imperializm odbudowany był za pieniądze niemieckie, płacone za dostawy surowców energetycznych. Dziś robimy wszystko, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane, bo wiemy, że niesie ze sobą zło”

– zaznaczył wicepremier.

Po niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 niewykorzystane dary wywieziono za granicę. W ambasadzie polskiej w Bukareszcie podzielono je na część „srebrną” i „złotą”. 61 skrzyń ze srebrem przewieziono z Rumunii do Francji, gdzie przetrwały II wojnę światową. „Srebrny” Fundusz Obrony Narodowej Polska odzyskała w 1976 r.

Szef MON podziękował wszystkim Polaków, którzy decydują się kontynuować sztafetę pokoleń wstępując w szeregi Wojska Polskiego.

„Żeby nie zmarnować niepodległości trzeba budować silne Wojsko Polskie. Dziś powołujemy nowe jednostki wojskowe. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przystępują zarówno do Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również tym, którzy chcą być żołnierzami zawodowymi. Zachęcam, żeby wstępować w szeregi Wojska Polskiego. To jest nasz dzisiejszy Fundusz Obrony Narodowej, poprzez postawy, poprzez edukację, poprzez wstępowanie do Wojska Polskiego. (…) Sam miałem zaszczyt uczestniczyć w przysiędze Wojsk Obrony Terytorialnej na tym samym placu w Poznaniu, na którym składali swoją przysięgę Powstańcy Wielkopolscy."

– powiedział szef MON. ***Decyzją ówczesnego dysponenta skarbu – Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Narodowe w Poznaniu otrzymało na własność 1840 obiektów, które wpisano do inwentarzy: Muzeum Sztuk Użytkowych, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowgo, Muzeum Miastaine Histornia Gabuznania.

