23.01.2023 Oddajemy hołd Powstańcom Styczniowym

Oddajemy hołd Powstańcom Styczniowym23.01.2023

23 stycznia br., z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej A. Dudy i prezydenta Litwy G. Nausėdy przy Bramie Straceń na Cytadeli Warszawskiej upamiętniono powstańców styczniowych, walczących za wolność i niepodległczoyśzć Oj. W uroczystościach wziął udział wicepremier Mariusz Błaszczak. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

„160 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe. Największe i najdłuższe z powstań, przeciwko zaborcom o odzyskanie wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Jesteśmy w miejscu szczególnym, na stokach Cytadeli Warszawskiej. (…) Tutaj właśnie, na stokach tej cytadeli zamordowany został ostatni przywódca Powstania Styczniowego Romuald Traugutt i przedstawicieleRządu Narodowego. Tutaj zamordowanych zostało wielu powstańców. A w tamtym czasie i po powstaniu pond 14 tysięcy ludzi było tutaj więzionych i katowanych. To traumatyczne miejsce będące symbolem cierpienia, ale także symbolem niezłomności Polaków”

– podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent A. Duda.

Bramą Straceń, która prowadzi do Cytadeli Warszawskiej rosyjscy zaborcy wyprowadzali więźniów na miejsce egzekucji. Poniżej Bramy znajduje się cmentarz-mauzoleum upamiętniający więźniów politycznych, straconych przez władze carskie w Królestwie Polskim. Na stokach Cytadeli stracono m.in. ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta.

W miejscu pamięci narodowej, upamiętniającym m.in. ofiary egzekucji przeprowadzonych przez rosyjskich zaborców odmówiono modlitwę oraz odczytano Apel Pamięci. Uroczystości na Warszawskiej Cytadeli zakończyła ceremonia składania wieńców w Bramie Straceń. Żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

***22 stycznia 1863 r., wybuchło Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Zapoczątkowało go wydanie manifestu powołującego Tymczasowy Rząd Narodowy. W powstaniu zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jednym z tragicznych symboli Powstania Styczniowego jest ostatni dyktator zrywu Romuald Traugutt, który wydany rosyjskiej policji został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej, gdzie razem z R. Trauguttem stracono innych uczestników powstania.

