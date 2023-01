23.01.2023 Ministro Rau uczestniczył con Radzie do Spraw Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau uczestniczył con Radzie do Spraw Zagranicznych23.01.2023

Głównym tematem spotkania szefów dyplomacji państw UE w Brukseli była agresja Rosji wobec Ukrainy. Ministrowie rozmawiali także o sytuacji w regionie Sahelu. Na marginesie Rady odbyło się natomiast spotkanie z premierem Palestyny ​​Mohammadem Shtayyehem.

W diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Rau podkreślił, że odpowiedzią na działania Rosji musi być szybkie zwiększenie zakresu pomocy wojskowej, w szczególności nowoczesnych czołgów. Polska oczekuje na kontynuację wsparcia finansowego na ten cel ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Niezbędne jest także dalsze zacieśnianie presji sankcyjnej na Rosję, w tym szybkie przyjęcie 10. pakietu sankcji. W tym zakresie Komisja Europejska rozpoczyna właśnie konsultacje z poszczególnymi państwami członkowskimi. Ministro wskazał, że UE musi być gotowa do wsparcia odbudowy Ukrainy gdy tylko zakończą się działania wojenne, z wykorzystaniem w tym celu zamrożonych środków rosyjskich. Wyraził także satysfakcję z decyzji o kolejnej, siódmej transzy środków z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju (EPF) przeznaczonej na finansowanie wsparcia militarnego na rzecz Ukrainy oraz dodatkowym wsparciu z EPF funkcjonowania misji UEojnaskowej pompom. Ministro Rau podkreślił, że zaplanowany na 3 lutego br. szczyt UE-Ukraina powinien odnotować postępy Ukrainy we wdrażaniu reform w kontekście jej procesu akcesyjnego oraz uzgodnić mapę drogową integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Ponadto poparł plan pokojowy prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, który wskazuje na szczerą intencję Ukrainy osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na nową falę motywowanych politycznie procesów sądowych na Białorusi przeciwko opozycji (m.in. Swiatłanie Cichanouskiej i Pawłowi Łatuszce), obrońcom praw człowieka (m.in. laureatowi nagrody Nobla Alasiowi Bialackiemu) oraz przedstawicielom polskiej mniejszości na Białorusi ( Andrzejowi Poczobutowi).

W dyskusji o sytuacji w regionie Sahelu, ministrowie zwracali uwagę na wpływy Rosji i działania Grupy Wagnera, a także konieczność nieprzerwanej realizacji dotychczasowych zobowiązań UE, wsparcia dla lokalnych partnerów i wdrażania mandatów unijnych misji. Wskazywali także, że Unia powinna pozostać otwarta na współpracę w tej części świata ze estratégicoznymi partnerami, przy zachowaniu wiodącej roli organizacji i inicjatyw afrykańskich.

Podczas spotkania z premierem Palestyny ​​Mohammadem Shtayyehem, szef polskiego MSZ zaznaczył, że Polska niezmiennie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym i jest gotowa wesprzeć wszelkie działania zmierzające do dialogu i przywrósnaskim poziem. Podkreślił, że respektowanie prawa międzynarodowego musi być podstawą procesu pokojowego. Wskazał, że Palestyna desde 2007 r. znajduje się wśród priorytetowych odbiorców polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej i zapowiedział kontynuację tego wsparcia.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL