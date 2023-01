23.01.2023 Krajowy przemysł zbrojeniowy ważny dla Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Krajowy przemysł zbrojeniowy ważny dla Wojska Polskiego23.01.2023

„2015 rok był rokiem przełomu, jeżeli chodzi również o inwestycje dotyczące wzmocnienia Wojska Polskiego. Konsekwentnie od tego czasu rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwija Wojsko Polskie. Powołujemy nowe jednostki w miejscu tych, które zostały zlikwidowane za czasów rządów premiera Donalda Tuska i wyposażamy je w nowoczesny sprzęt. Włączamy polski przemył do tego łańcucha dostaw, do tego łańcucha produkcji. Tak dzieje się w przypadku zakładów Cegielskiego” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas spotkania z pracownikami Fabryki Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu.

W poniedziałek 23 stycznia br. szef MON przebywał z wizytą w H. Cegielskim – Fabryce Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu. Zakłady H. Cegielski są zaangażowane również w produkcję pojazdów oraz wyposażenia dla potrzeb Wojska Polskiego.

„Zakłady H. Cegielskiego produkują chociażby elementy do programu Wisła, a więc do polskich Patriotów, również mosty dla Wojska Polskiego są produkowane tutaj. Dlaczego te zakłady są tak ważne? Bo to jest wielka historia naszego kraju, wielka historia dotycząca uprzemysłowienia i skoku cywilizacyjnego. Ale to wszystko zostało zaniedbane i zaniechane w czasach rządów liberałów. My konsekwentnie to odtwarzamy. Zamawiamy broń dla Wojska Polskiego zawsze w Polsce. W zakładach, które produkują polską broń”

– zaznaczył wicepremier.

„Teraz w Hucie Stalowa Wola zamawiamy nowoczesną broń. Odzyskujemy to wszystko, co zostało wyprzedane za czasów rządów koalicji PO-PSL, za czasów rządów Tuska, premiera bezrobocia. Kreujemy nowe miejsca pracy i wzmacniamy Wojsko Polskie. To bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest dla nas najważniejsze”

– mówił szef MON.

