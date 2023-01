22.01.2023 Mamy obowiązek pamiętać o Powstańcach Styczniowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Powstanie Styczniowe wybuchło dlatego, że Polacy nigdy nie poddali się temu wszystkiemu, co związane jest z uciemiężeniem, co związane jest z odebraniem wolności, dlatego, że tę cechę, pragnienie wolności, mamy w genach – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości upamiętniających 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

W niedzielę, 22 stycznia br. na Warszawskiej Cytadeli szef MON odsłonił tablicę pamiątkową pamięci Powstańców Styczniowych poległych na stokach Cytadeli Warszawskiej i w bojach z rosyjskim zaborcą.

– W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oddajemy hołd bohaterom, powstańcom, naszym rodakom, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Dziś odsłoniliśmy kamień, który upamiętnia bohaterów Powstania Styczniowego. Tu na Cytadeli Warszawskiej, miejscu uświęconym krwią powstańców dlatego, że po zdławieniu powstania Rosjanie na stokach cytadeli przeprowadzili egzekucję powstańców, egzekucję bohaterów. To właśnie w tym miejscu stacjonowały wojska rosyjskie, których zadaniem było czuwanie nad tym, żeby powstanie w Polsce nie wybuchło. Powstanie wybuchło mimo tego, że wojska rosyjskie tu stacjonowały. Dążymy do tego, abyśmy byli wolni. Aby nasza Okczyzna była wolna. Z pokolenia na pokolenie hasło walki o wolność było hasłem bardzo ważnym dla Polaków. Nasza walka zakończyła się sukcesem

– mówił podczas uroczystości wicepremier Mariusz Błaszczak.

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., wybuchło Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Zapoczątkowało go wydanie manifestu powołującego Tymczasowy Rząd Narodowy. W powstaniu zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jednym z tragicznych symboli Powstania Styczniowego jest ostatni dyktator zrywu Romuald Traugutt, który wydany rosyjskiej policji został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej, gdzie razem z R. Trauguttem stracono innych uczestników powstania. Straconych upamiętniać będzie pamiątkowy głaz, który został odsłonięty w ramach rocznicowych uroczystości.

– Tu na Cytadeli Warszawskiej już niedługo będzie Muzeum Wojska Polskiego. Wkrótce rozpocznie się przenoszenie eksponatów z dotychczasowej siedziby. Zmieniamy oblicze Cytadeli Warszawskiej pamiętając o bohaterach Powstania Styczniowego. Ta tablica, dziś odsłonięta, to pierwsza tablica całej alei bohaterów, która zostanie stworzona właśnie tu na Cytadeli Warszawskiej. To z czym nasi przodkowie walczyli 160 lat temu, z tym dziś spotykają się nasi sąsiedzi na Ukrainie. Dziś władcy Kremla próbują odtworzyć imperium. Próbują narzucić Ukraińcom swoją wolę. Wspieramy Ukraińców, gdyż nie godzimy się na to, aby ktoś inny stanowił o innych. To sami Ukraińcy powinni stanowić o tym, w jakich sojuszach chcą być. Wspominam ten przykład, aby pokazać, że Rosja się nie zmienia. Jest taka sama

– zaznaczył szef MON.

Po zakończeniu uroczystości wiceprezes Rady Ministrów zapoznał się ze stanem prac budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego, które powstaje właśnie na Cytadeli Warszawskiej. Będzie to jedna z największych inwestycji kulturalnych w Polsce. Powstanie tu jeden z większych kompleksów kulturalno-muzealnych w Europie, a jego częścią będzie nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego.

– Dziś budynek Muzeum Wojska Polskiego już jest gotowy. Od 29 stycznia rozpocznie się proces przenoszenia eksponatów do tej nowej siedziby. Odwiedzający obiekt będą mogli obejrzeć znacznie więcej eksponatów, ponieważ powierzchnia wystawiennicza będzie 2,5 razy większa niż w starej siedzibie, które mieści się w części gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie

– mówił wicepremier.

Dziś wojskowa placówka muzealna mieści się przy Alejach Jerozolimskich w jednym ze skrzydeł Muzeum Narodowego. Budowana nowa siedziba finansowana jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Wśród eksponatów jest bardzo dużo cennych zabytków, eksponatów. Zadaniem muzeum jest nie tylko pokazywanie tego, co zostało przez lata zgromadzone, ale także opowiadanie o naszej historii, o polskiej historii, o dziejach oręża polskiego. Muzeum będzie organizowało konferencje, seminaria, wystawy, lekcje i będzie bardzo aktywne jeżeli chodzi o upowszechnianie wiedzy historycznej. Muzeum Wojska Polskiego jest bardzo ważne jeżeli chodzi o budowanie naszej tożsamości narodowej. Nowe miejsce, nowa siedziba oraz nowe formy docierania do odbiorców poprzez multimedia i różnego rodzaju zajęcia. Jestem o tym przekonany, że muzeum zwiększy swoje możliwości prezentowania dziejów oręża polskiego. (…) To miejsce – Cytadela Warszawska – będzie żyło, ze względu na fakt współistnienia Muzeum Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że bardzo wielu warszawiaków i wszystkich tych, którzy do stolicy przyjeżdżają skorzysta z naszej oferty, z naszej propozycji, żeby przypomnieć sobie wiedze historyczną

– mówił wicepremier M. Błaszczak.

– Zapewniam, że wszyscy znajdą tu wiele ciekawych eksponatów i będą mogli się dowiedzieć bardzo interesujących informacji na temat naszej historii, naszej przeszłości

– pokreślił szef MON.

Przed południem Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej wspólnie z uczniami klas mundurowych złożył kwiaty na Kwaterach Powstańców Styczniowych znajdujących się na Powązkach Wojskowych.

>>> GALERIA – Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym

OSI MIL