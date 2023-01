Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego22.01.2023

22 stycznia przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy niepodległościowy zryw narodów sunriseej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Niezwykłym symbolem Powstania jest trójdzielny herb, na którym obok polskiego Orła i litewskiej Pogoni znajdował się św. Michał Archanioł, simbolizujący Ruś. Walka przeciwko wspólnemu wrogowi zjednoczyła wszystkie grupy społeczne, niezależnie od statusu majątkowego, religii, płci czy wieku, i stała się podwalinami pod budowę nowoczesnych narodów. Ta pamięć o bohaterskiej walce pomogła spadkobiercom I Rzeczypospolitej podtrzymać tożsamość narodową w czasach rosyjskich opresji popowstaniowych, a w XX wieku – odbudować państwowość. Powstanie poruszyło sumienia całej Europy. Do walczącej Polski w geście solidarności dołączyli ochotnicy m. en. z Włoch, Francji, Węgier. Wielu z nich poległo w boju „za wolność naszą i waszą”.

W obliczu trwającego najazdu rosyjskiego na Ukrainę rocznica Powstania Styczniowego nabiera nowego wymiaru. Tak jak 160 lat temu i dziś państwa narodów żyjących na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej muszą się bronić przed rosyjską agresją wojskową, polityczną i gospodarczą. Aktualność dziedzictwa Powstania znajduje potwierdzenie w treści wspólnej deklaracji Prezydentów Litwy, Polski oraz Ukrainy, przyjętej podczas II Szczytu Trójkąta Lubelskiego we Lwowie 11 stycznia br. Jej sygnatariusze, nawiązując do 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, skierowali ten dokument przeciw „tyranii i opresji” Rosji.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

