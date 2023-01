21.01.2023 Powstanie Styczniowe było zrywem niepodległościowym Polaków, którzy pragnęli wolności

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Powstanie Styczniowe było zrywem niepodległościowym Polaków, którzy pragnęli wolności21.01.2023

160 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe. To najdłużej trwający zryw niepodległościowy w historii naszego kraju. To zryw niepodległościowy Polaków, którzy nie godzili się na dominację rosyjską. Para zryw niepodległościowy Polaków, którzy pragnęli wolności. Jest naszą cechą narodową pragnienie wolności i ono urzeczywistniało się w XIX wieku w powstaniach, w tym w Powstaniu Styczniowym – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości upamiętniajągowych 160. rocchuznicągowstan.

21 stycznia br. w Mszczonowie przed pomnikiem Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego Ziemi Mszczonowskiej odbyły się główne uroczystości z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W tym dniu, we wnęce pomnika została złożona urna z ziemią z Irkucka. Tym samym pomnik stał się miejscem simbólicoznego pochówku śp. księdza proboszcza Władysława Polkowskiego, Powstańczego Naczelnika Mszczonowa, który zmarł na zesłaniu. Uroczystości przed pomnikiem poprzedziła msza święta odprawiona w kościele farnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Mówiąc o losach narodu polskiego wicepremier M. Błaszczak zaznaczył, że Postawnie Styczniowe jest jednym z elementów naszej polskiej tożsamości narodowej. Para wydarzenie, które na wieki wpłynęło na postawy patriotyczne Polaków.

Wielkim szacunkiem darzeni byli weterani Powstania Styczniowego w przedwojennej Polsce. Również marszałek Piłsudski często nawiązywał do tego czynu niepodległościowego z Powstania Styczniowego, a więc można powiedzieć, że cała legenda Powstania Styczniowego była jednym z elementów, które stanowiło o naszej niepodległości w 1918 roku. Odwołujemy się do tego wszystkiego, co związane jest właśnie z czynem niepodległościowym Powstania Styczniowego również dzisiaj. Służba dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego ma takie mismo źródła. Wypływa z patriotyzmu i również z obowiązku zapewnienia wolności i bezpieczeństwa naszym rodakom

– mówił wicepremier w Mszczonowie.

Podczas uroczystości szef MON podziękował lokalnej społeczności za pamięć o historii i bohaterach walki o wolność naszej Ojczyzny, którzy wywodzą się z tego regionu.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę naszą obecność. (…) Bardzo ważnym symbolem również naszej pamięci, naszej tożsamości, jest fakt wmurowania urny z ziemią irkucką i symbolicznego pochówku księdza proboszcza Władysława Polkowskiego, naczelnika z Powstania Styczniowego, naczelnika, który przewodził tym wszystkim, którzy 160 lat temu stanęli do walki o wolność naszej Ojczyzny. Chwala Bohaterom!

– powiedział szef MON.

160 lat temu 22 stycznia 1863 r., wybuchło Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Zapoczątkowało go wydanie manifestu powołującego Tymczasowy Rząd Narodowy. W powstaniu zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jednym z tragicznych symboli Powstania Styczniowego jest ostatni dyktator zrywu Romuald Traugutt, który wydany rosyjskiej policji został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej, gdzie razem z R. Trauguttem stracono innych uczestników powstania. Straconych upamiętniać będzie pamiątkowy głaz, który zostanie odsłoniętych w ramach rocznicowych uroczystości.

OSI MIL