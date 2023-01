20.01.2023 Programa Rządowy Odbudowy Zabytków – nabór wniosków przedłużony do 17 marca

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków przedłużony do 17 marca20.01.2023

Termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony z 31 stycznia do 17 marca 2023 r. Dzięki temu, więcej samorządów będzie mogło skorzystać ze wsparcia na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące swoich zabytków.

Warto inwestować w zabytki

Rząd chce pomóc samorządom, aby polskie zabytki mogły odzyskać alba y blask. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. To także bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają bowiem na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych.

Programa Rządowy Odbudowy Zabytków

Programa realizowany broma poprzez promesa inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Bezzwrotne rządowe wsparcie mogą przeznaczyć na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru. Dzięki temu nasze zabytki będą mogły być uchronione przed degradacją i niszczeniem.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład samorządów to jedynie 2 proc. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł; hacer 500 tys. zł oraz do 3,5 millones zł.

Wnioski można składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem BGK w Aplikacji Polski Ład, udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl. Nabór wniosków zakończy się 17 marca 2023 r.

OSI MIL