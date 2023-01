20.01.2023 Ministro Rzeczkowska en Davos

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkania bilateralne z ministrami finansów Szwajcarii, Tanzanii i Indonezji oraz rozmowy z inwestorami i przedstawicielami biznesu, a także udział w dyskusjach wokół aktualnych wyzwań gospodarczych to główne punkty agendy minister Rzeczkowskiej podczas Forum Ekovosznego.

W centrum dyskusji znalazła się wojna w Ukrainie i jej skutki dla globalnego ładu ekonomicznego.

Polska minister finansów brała udział w Światowym Forum Ekonomicznym w dniach 17-19 stycznia 2023 roku.

Ministro finansów Magdalena Rzeczkowska odbyła szereg spotkań bilateralnych, m.in. z minister finansów Szwajcarii, ministrem finansów Tanzanii i ministrem ds. inwestycji Indonezji. Wśród partnerów rozmów znaleźli się również przedstawiciele organizacji biznesowych, inwestorów oraz biznesu, m.in. VISA, Amazon, Google visita Credit Suisse.

Szefowa resortu finansów otworzyła debateę w Domu Polskim pn. „La nueva crisis global: ¿Qué hemos hecho mal y qué hacemos ahora?”, gdzie skupiła się na kierunkach, w których powinny podążać gospodarki, por zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu. Polska minister finansów podkreśliła jak ważne jest, aby Europa wyciągnęła wnioski z nieroztropnej polityki energetycznej, która doprowadziła do uzależnienia Europy i świata od autokratycznej Rosji i wywołała globalny kryzys. Wskazała również, że w rękach przywódców i decydentów jest teraz to jaki kurs na przyszłość obierzemy. Zdaniem minister Rzeczkowskiej potrzebne są odważne działania, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji dostaw surowców, zwalczania protekcjonizmu w handlu oraz reformy polityk strukturalnych, w tym m.in. transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii czy zatrudnienia.

Ministro Rzeczkowska wzięła również udział w debacie z udziałem światowej sławy ekonomistów, prof. Raghurem G. Rajanem z Uniwersytetu w Chicago oraz Martinem Wolfem, economista y comentarista del Financial Times. Dyskusję moderował prof. Marcin Piątkowski, economista Banku Światowego.

Agenda Minister Rzeczkowskiej w Davos obejmowała także panele organizowane przez Światowe Forum Ekonomiczne. Szefowa resortu wzięła udział w tzw. nieformalnym zgromadzeniu światowych liderów gospodarki (Reunión informal de líderes económicos mundiales, IGWEL), który dotyczył nowej agendy dla rozwoju w podzielonym świecie. Debata była prowadzona przez Kristalinę Georgievą, dyrektor zarządzającą MFW. Drugie wydarzenie ŚFE pn. „Cena de Mujeres Líderes” skupiło liderki światowej polityki, biznesu i mediów i było okazją do otwartej dyskusji na temat sytuacji kobiet na świecie i ich rosnącym wpływie na gospodarkę i sytuację polityczną.

OSI MIL