19.01.2023 Polska za dalszym wsparciem militarnym dla broniącej się Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska za dalszym wsparciem militarnym dla broniącej się Ukrainy19.01.2023

„Z naszej strony stanowisko jest jasne, proste i konsekwentne – należy wspierać Ukrainę i to robimy. Robiliśmy a jeszcze zanim doszło do napaści na Ukrainę i będziemy a robić dalej. Wszyscy doskonale wiemy, że są państwa realnie zaangażowane w pomoc, no i państwa, które tylkosimbolicznie pomagają, albo może nawet markują taką pomoc. Naszym zadaniem jest przekonywanie i pokazywanie, że tylko realna, faktyczna pomoc ma znaczenie. W przeciwnym razie czeka nas bardzo zła perspektywa. (…) Naszym zadaniem jest wspieranie Ukrainy i przekonywanie naszych sojuszników, że takie wsparcie ma sens” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej po wideokonferencji z ministrami obrony państw wspierających Ukrainę.

W czwartek, 19 stycznia odbyła się wideokonferencja przedstawicieli państw wspierających Ukrainę: m.in. Estonia, Łotwy y Litwy. Uczestniczył w niej także Sekretarz Obrony Wielkiej Brytanii. Jutro w Ramstein odbędzie się posiedzenie Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy, która zrzesza ponad 50 krajów, w tym sojuszników z NATO.

„Jutro w Ramstein odbędzie się kolejne posiedzenie Grupo de contacto de defensa de Ucrania, czyli państw pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, w szerszej formule niż NATO, które wspierają Ukrainę. Nie mamy wątpliwości, co do tego, że Rosja jest groźna, że ​​Putin postanowił odtworzyć imperium zła. (…) Konsekwentnie wzmacniamy nasze siły zbrojne, desde 2015 roku, kiedy prezydentem został pan Andrzej Duda, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. Rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie i wyposażamy je w nowoczesną broń. Jesteśmy tu konsekwentni”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w wymiarze wojskowym, jak i humanitarnym. Skutecznie zabiega, aby zbudować koalicję światową dla dostarczenia czołgów niezębnych na polu walki w Ukrainie.

„Powiedziałem to na tym forum i powtórzę to również jutro, o propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej gotowości przekazania kompanii czołgów Leopard 2 przez Polskę. Ale w szerszej koalicji państw. Dlaczego ta koalicja ma znaczenie? Dlatego, że nikt dorosły nie może mieć złudzeń, że kompania czołgów spowoduje, że wojna zostanie wygrana. Ukraina powinna być wsparta poprzez przekazanie czołgów w sile przynajmniej brygady, a może i więcej. W związku z tym, ta koalicja państw jest konieczna, żeby realnie wesprzeć Ukrainę. Liczę na to, że szczególnie nasz zachodni sąsiad – Niemcy, którzy są producentem Leopardów, którzy także posiadają te czołgi i zdolności związane z ich utrzymaniem oraz serwisem, zmienią zdanie i do tej koalicji sią”

– powiedział szef MON odnosząc się do propozycji przekazania przez Polskę kompanii czołgów Leopard 2 w ramach szerszej koalicji międzynarodowej.

anchoo

[contenido incrustado]

OSI MIL